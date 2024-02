Agatha Moreira aguarda orientações em casa após acidente, diz equipe

A atriz já está em sua casa no Brasil e se recupera bem depois de quebrar o pé enquanto esquiava durante férias em Courchevel, na França

A atriz Agatha Moreira (32) sofreu um acidente na última segunda-feira, 5, enquanto esquiava na neve em Courchevel, na França. Na queda ela acabou quebrando o pé. Devido ao acontecimento retornou ao Brasil e já está em casa, de repouso e cumprindo ordens médicas. O incidente aconteceu durante suas férias e ela aproveitou o fim dos trabalhos com a novela Terra e Paixão para viajar.

De acordo com a assessoria da atriz, Agatha está na sua residência, está muito bem, se recuperando e seguindo as ordens médicas. A queda aconteceu no último dia de viagem da atriz em Courchevel e foi atendida pelos médicos na França mesmo.

Em suas redes sociais, ela aproveitou para gravar um vídeo e tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde: “umas semaninhas paradas, aproveitar os restos das férias em casa e curtir um Carnaval mais quietinha”, compartilhou a atriz.

Ela ainda comentou que o acidente aconteceu durante sua última volta de esqui, onde acabou caindo de um jeito "errado".

De longa data

Recentemente, Agatha encerrou os trabalhos com a novela Terra e Paixão, na trama ela interpretou Graça, que começou como uma das vilãs, mas incorporou outro perfil com o desenrolar da história.

Este último trabalho marca mais uma parceria da atriz com o autor Walcyr Carrasco (72). Os dois começaram a trabalhar juntos em 2015 com a novela Verdades Secretas.Onde ela interpretava Giovanna Lovatelli Ticiano, mais conhecida como Kika.

Com o final das gravações, Agatha estava aproveitando suas férias esquiando quando se acidentou, agora, seguindo ordens médicas os próximos dias serão marcadas por repouso e descanso.