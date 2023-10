Afastado dos campos, Neymar Jr desabafa sobre sua lesão: "Não é fácil"

Neymar Jr sofreu uma lesão no joelho e deverá ficar afastado dos campos por pelo menos 6 meses; confira o desabafo do jogador!

O jogador de futebol Neymar Jr sofreu um lesionamento no joelho durante o jogo da Seleção Brasileira na última terça-feira, 17, durante uma partida contra o Uruguai. O craque saiu de campo em uma cama e foi submetido a exames nesta quarta-feira, 18, que revelaram que ele passará por uma cirurgia em breve.

Chateado com seu afastamento dos campos, o pai da recém-nascida, Mavie, e de Davi Lucca, de 12 anos, desabafou em suas redes sociais sobre essa fase delicada em sua carreira. "É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos)", iniciou.

"Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar por isso tudo de novo após 4 meses recuperado", desabafou Neymar, que ficará em repouso por pelo menos 6 meses. "Fé eu tenho, até demais... Mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas", declarou.

Por fim, ele agradeceu as mensagens de incentivos que recebeu. "Obrigado pelas mensagens de apoio e carinho", finalizou. Agora, o atleta permanecerá recluso para sua recuperação. E nesta mesma noite, ele já apareceu nos stories de seu Instagram com sua filha, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi, no colo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

A lesão de Neymar Jr

Nesta quarta-feira, a CBF trouxe mais informações sobre a lesão de Neymar Jr. Segundo eles, o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Com isso, ele vai passar por cirurgia, cuja data ainda não foi definida. A recuperação pode levar, no mínimo, seis meses.

Em sua página oficial nas redes sociais, a equipe de Neymar Jr divulgou um comunicado sobre o resultado dos exames. “O atacante Neymar Jr da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo", iniciaram.

"Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026. O atacante passará por procedimento cirúrgico em data ainda a ser definida para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira e do Al-Hilal estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta”, informaram.