Adriane Galisteu presta homenagem ao cantor Nahim, ex-Power Couple

Adriane Galisteu, ex-apresentadora do reality show de casais 'Power Couple Brasil', homenageou o cantor Nahim com uma foto marcante

A apresentadora Adriane Galisteu usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 13, para prestar uma homenagem ao cantor Nahim. O artista, de 71 anos, faleceu nesta madrugada após um acidente doméstico em sua residência, localizada em São Paulo.

Sucesso nos anos 1980, Nahim participou de programas da Record TV. Em 2017, ele integrou o elenco de 'A Fazenda 9 - Nova Chance', temporada especial comandada por Roberto Justus. Em 2022, entrou na última edição do reality show 'Power Couple Brasil', junto com Andreia Andrade, sua esposa à época.

A última temporada do extinto reality de casais foi apresentada por Adriane Galisteu. Em seu Instagram oficial, a loira publicou uma foto em preto e branco em despedida ao famoso. A imagem resgatada pela apresentadora marcou a eliminação de Nahim e Andreia do 'Power Couple'.

"Rip Nahim", escreveu ela na legenda, complementando com um emoji de coração partido. A ocorrência de morte do artista foi registrada por uma equipe telefônica, que fazia reparos em um poste próximo à residência de Nahim. A polícia foi acionada e confirmou o óbito.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado preliminarmente como morte suspeita. Segundo as autoridades, ele teria caído de uma escada.

Natural de Miguelópolis, interior de São Paulo, Nahim ficou conhecido por meio de programas de auditório e chegou a vencer o quadro 'Qual é a Música?', do Programa Silvio Santos, no SBT.

Nahim e ex-esposa planejavam reatar casamento

O cantor Nahim, encontrado morto em sua casa na madrugada desta quinta-feira, 13, planejava reatar o casamento com a ex-esposa, Andreia Andrade, há algum tempo. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles'.

Segundo a jornalista, antes de Nahim sofrer o acidente doméstico, o artista, de 71 anos, celebrou o Dia dos Namorados ao lado de Andreia. Horas após o encontro, ela recebeu a notícia do falecimento do ex-marido.

A notícia da morte do famoso foi contada pelo filho de Andreia, fruto de um antigo relacionamento. De acordo com a Fábia Oliveira, a ex-esposa de Nahim ficou desesperada ao saber da tragédia e afirmou que os dois iriam retomar a união.