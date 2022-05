Adriane Galisteu faz foto com casal eliminado do Power Couple e web reage: ''Foram tarde''

Apresentadora Adriane Galisteu compartilhou clique com casal eliminado do Power Couple e internautas deram sua opinião

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 09h34

A apresentadora Adriane Galisteu (49) fez a selfie de costume com os eliminados do Power Couple Brasil desta semana.

Nesta quinta-feira, 26, o terceiro casal escolhido pelo público para deixar a mansão Power foi Nahim e Andreia Andrade. Com 18,3% dos votos eles foram os que tiveram menos preferência pelo público na berlinda Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Brenda Paixão e Matheus Sampaio e Rogério e Baronesa.

Na rede social, Adriane Galisteu compartilhou o clique com os eliminados. "Gente… mais um casal fora da mansão… desta vez @nahimoficial e a @andreiaandrade.oficial foram direto pra casa! Todo nosso coração pra vocês… #selfiecomcasaleliminado@powercouplebrasil", escreveu ela.

Nos comentários, os internautas deram sua opinião sobre o resultado da disputa. "Foram tarde", disseram. "Passou da hora né", falaram outros.

Nahim e Andreia iniciaram sua trajetória na casa de forma positiva ajudando na cozinha preparando as refeições. Mas, com o tempo o que parecia bom acabou sendo negativo para o casal que se envolveu em várias brigas com Brenda e Matheus.

Adriane Galisteu faz foto com casal eliminado do Power Couple; confira: