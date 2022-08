Adriane Galisteu fala sobre Jô Soares: 'Estava em um momento delicado de saúde'

Vizinha de Jô Soares, Adriane Galisteu conta que o apresentador e humorista estava com a saúde delicada nos últimos tempos por causa da idade avançada

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 09h03

A apresentadora Adriane Galisteu participou do programa Balanço Geral na manhã desta sexta-feira, 5, para lamentar a morte do apresentador e humorista Jô Soares. Ele faleceu aos 84 anos durante a madrugada após um período internado em São Paulo. No telejornal, Galisteu, que é vizinha dele, contou que o amigo estava indo e vindo do hospital nos últimos tempos.

“Ele estava neste momento delicado de saúde, indo e vindo do hospital. Nesses últimos meses, ele estava vivendo um tratamento complicado, com a idade avançada. Mas não importa. A gente nunca está preparado. Não importa quantos anos a pessoa tenha, não importa o estado de saúde, a gente tem muita dificuldade de lidar com a morte. É uma questão que nós não nascemos para entender”, disse ela.

Então, Galisteu falou sobre a saudade que sentirá do comunicador. “Vai ser difícil descer no elevador e nunca mais sentir o cheiro do Jô. Ele tinha um perfume muito característico. Meu filho sempre reconhecia: 'Tio Jô desceu no elevador”, relembrou.

Adriane Galisteu fez homenagem para Jô Soares

Nas redes sociais, a apresentadora também fez uma homenagem para Jô Soares. "Meu Deus o mundo sem você…. Meu amado amigo , diretor, conselheiro , vizinho que tristeza… você sempre foi cercado de amor e sempre será assim ! Vou seguir te aplaudindo e através de suas obras aprendendo com vc! Obrigada por tantas risadas , tantas conversas por todos os ensinamentos. Te amo eternamente!", disse ela.