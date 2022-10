Adam Levine canta para a esposa em primeiro show após polêmicas de traição

Segundo o público presente, Adam Levine fez questão de cantar olhando para a esposa, Behati Prinsloo

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 15h33

O Maroon 5 subiu ao palco pela primeira vez após o escândalo das traições de Adam Levine (43). A banda se apresentou em Las Vegas e, de acordo, com os presentes, o vocalista cantou diretamente para a esposa, Behati Prinsloo (34).

Segundo o jornal The Sun, o cantor parecia "prestar mais atenção na mulher do que no público". E de acordo com o site Just Jared, "Behati assistiu de um banquinho ao lado do palco e ele cantou diretamente para ela em um momento. Quando Girls Like You começou, a modelo estava pulando com as amigas. Ela estava visível para o público, sorrindo e rindo. Está tudo bem por lá", contou uma fonte.

Recentemente, o site americano E!News recebeu comentários de uma fonte sobre a reação da modelo com a polêmica."Eles estiveram juntos esse tempo todo. Ela sente que eles estão casados e felizes, e fica chocada ao descobrir o que está acontecendo pelas costas dela", disse.

A modelo está grávida do terceiro filho com Adam, o casal já é pai de Dusty Rose (5) e Gio Grace (4).

Relembre o caso!

A polêmica começou quando a modelo Summer Stroh fez um vídeo alegando ter tido um affair com o cantor durante um ano.

Após isso, outras mulheres começaram a dar relatos similares. Uma comediante, Maryka, que publicou fotos das mensagens que supostamente teria trocado com Adam. “Se distraia transando comigo”, teria dito o cantor. Já outra, Alyson Rosef, também aproveitou a situação para mostrar a suposta conversa com ele.

Adam se pronunciou por meio de seu Instagram. "Muito está sendo dito sobre mim agora e eu quero limpar o ar. Usei o mau julgamento ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha mulher de qualquer tipo de flerte. Eu não tive um caso, no entanto, cruzei a linha durante um período lamentável da minha vida", escreveu.

