Após acusação de modelo, outras mulheres mostram mensagens com Adam Levine

Vocalista da banda Maroon 5, Adam Levine admite que cruzou uma linha durante seu casamento

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 17h21

Após a modelo Summer Stroh ter feito um vídeo alegando que teve um affair de um ano com o vocalista do Maroon 5, Adam Levine (43), outras mulheres estão aproveitando a oportunidade para expor supostas conversas que tiveram com o artista. Adam admitiu que “cruzou uma linha” de seu casamento com Behati Prinslo ao conversar com a modelo.

Dentre as mulheres estão uma comediante, Maryka, que publicou fotos das mensagens que supostamente teria trocado com Adam. “Se distraia transando comigo”, teria dito o cantor. Já outra, Alyson Rosef, também aproveitou a situação para mostrar a suposta conversa com ele.

Em seu Instagram, Adam Levine publicou um texto nos Stories para se pronunciar após a repercussão das mensagens de Summer Stroh. "Muito está sendo dito sobre mim agora e eu quero limpar o ar. Usei o mau julgamento ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha mulher de qualquer tipo de flerte. Eu não tive um caso, no entanto, cruzei a linha durante um período lamentável da minha vida.Em certos casos, tornou-se inapropriado; eu me responsabilizo por isso e tomei medidas proativas para remediar isso com minha família. Minha mulher e minha família são tudo o que me importam neste mundo. Ser tão ingênuo e estúpido foi o suficiente para arriscar a única coisa que realmente importa para mim, foi o maior erro que eu poderia cometer. Nunca vou cometer isso de novo. Assumo total responsabilidade. Nós vamos superar isso. E vamos superar isso juntos", afirmou ele.