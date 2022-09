Adam Levine se pronuncia após rumores de traição: ''Cruzei a linha''

O vocalista do Maroon 5, Adam Levine, usou as redes sociais para esclarecer as acusações de traição

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 15h36

Nesta terça-feira, 20, Adam Levine (43) quebrou o silêncio e falou sobre as acusações de traição. No perfil do Instagram, o vocalista do Maroon 5 compartilhou um texto após uma modelo acusá-lo de trair a esposa, Behati Prinsloo (34).

"Muito está sendo dito sobre mim agora e eu quero limpar o ar. Usei o mau julgamento ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha mulher de qualquer tipo de flerte. Eu não tive um caso, no entanto, cruzei a linha durante um período lamentável da minha vida", afirmou ele.

"Em certos casos, tornou-se inapropriado; eu me responsabilizei por isso e tomei medidas proativas para remediar isso com minha família. Minha mulher e minha família são tudo o que me importam neste mundo. Ser tão ingênuo e estúpido foi o suficiente para arriscar a única coisa que realmente importa para mim, foi o maior erro que eu poderia cometer. Nunca vou cometer isso de novo. Assumo total responsabilidade. Nós vamos superar isso. E vamos superar isso juntos", concluiu ele.

A polêmica começou quando Sumner Stroh expôs conversas dela com o cantor californiano dizendo que ela manteve um caso com ele por mais de um ano. Através de um exposed no TikTok, a texana detalhou que eles se encontraram por cerca de um ano, enquanto ele ainda estava casado com a top model da Victoria Secret.

Vale ressaltar que Adam e Behati estão juntos há oito anos e esperam o terceiro filho. Eles já são pais de Duty Rose, de 6 anos, e Gio Grace, de 4.

