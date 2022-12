"Achei um homem que presta", diz Giulia Be ao se relacionar com ex de Taylor Swift

A cantora Giulia Be também falou sobre o filme da Netflix que protagonizou recentemente 'Depois do Universo'

A cantora e atriz do filme 'Depois do Universo'Giulia Be (23) falou sobre carreira e seu relacionamento com o ex-namorado de Taylor Swift (32), Conor Kennedy (28).

Em entrevista ao 'The Noite', que irá ao ar nesta sexta-feira, 2, ela contou sobre o papel de protagonista no filme da Netflix. "Minha primeira vez atuando. Eu fiz a preparação para o filme, mas não tinha feito curso antes de pegar o papel. Fiz testes, alguns testes, e foi absurdamente incrível. Uma experiência muito transformadora, para mim, não só enquanto artista, mas como pessoa mesmo”.

A artista relembra ainda um acidente que teve recentemente devido à síndrome do vasovagal, que significa a perda de consciência súbita. “Fraturei o crânio. Eu estava na casa da minha amiga Mari. A Mari que me salvou. A gente foi para casa e depois acabei indo para o hospital. Fiz uma tomografia e no momento da tomografia, eu já não lembro mais do que aconteceu. Eu acordei e eu já estava internada. O médico me falou que tinha começado um sangramento no meu cérebro. Ficou um sangramento bilateral no meu cérebro. Falei ‘moço, tenho que sair pois tenho um filme para gravar’. Graças a Deus deu tudo certo”, finaliza.

Sobre sua vida pessoal, ela brincou fazendo um trocadilho com uma de suas letras: “achei um homem que presta. Não aqui no Brasil, já dizia a Xuxa. ‘O Brasil Está em Festa’ eu escrevi antes, acho que joguei para o universo e falei ‘vou achar, ter fé e acreditar’”.

"A gente se conheceu através de amigos em comum. Começamos a nos falar pelo Instagram e ele baixou o WhatsApp só para falar comigo. Eu falo inglês. Ele está aprendendo um pouquinho de português", contou.

Planos de Giulia Be para o futuro

Sobre os planos profissionais, ela contou nova vontade: "Pretendo continuar atuando. Adoraria fazer novela. É uma coisa tão brasileira, ninguém no mundo faz melhor que o Brasil".