Acabou! Chega ao fim namoro de Rafael Cardoso e Vivian Linhares

Após surgir ao lado da ex-namorada e da filha recém-nascida, Rafael Cardoso confirma o término com Vivian Linhares à CARAS Brasil

O ator Rafael Cardoso está solteiro novamente! Nesta segunda-feira, 11, ele gerou especulações sobre o fim de seu relacionamento com Vivian Linhares ao publicar um clique de um momento de intimidade com a ex-namorada, Carol Ferraz, e a filha recém-nascida, Helena. Após a repercussão do registro, a assessoria do artista confirmou o término à CARAS Brasil.

Apenas duas semanas após o nascimento da menina, o artista compartilhou um registro descontraído dormindo ao lado da ex e da pequena, mas a imagem causou confusão sobre seu atual status de relacionamento. A equipe do galã confirmou o término com Vivian, mas ressaltou que Rafael está solteiro, afastando os rumores de uma reconciliação com Carol.

Rafael Cardoso e Vivian Linhares enfrentaram idas e vindas:

Para quem não acompanhou, o mocinho das novelas da Globo passou por um período agitado em sua vida amorosa desde que anunciou o fim de seu casamento de 15 anos com a atriz e influenciadora Mari Bridi, no final do ano passado. Vale mencionar que eles tiveram dois filhos juntos, os pequenos Aurora, de nove anos, e Valentim, de cinco.

No final de janeiro deste ano, ele oficializou seu romance com a modelo e influenciadora digital Vivian Linhares, após serem flagrados em clima de romance em um shopping no Rio de Janeiro. Entretanto, apenas dois meses depois, o ator confirmou o término do relacionamento. Na época, a morena contou que eles mantiveram a amizade.

Em seguida, o ator engatou outro relacionamento relâmpago com a psicóloga Carol Ferraz, que rapidamente chegou ao fim, mas resultou na gestação do terceiro filho do ator. Logo após o rompimento, Rafael retomou o namoro com Vivian, e eles, inclusive, fizeram algumas aparições juntos e apaixonados nas redes sociais.

Mas parece que o relacionamento passou por outra crise em meio ao o nascimento da menina, que chegou ao mundo no dia 27 de novembro: “Mais um amor para vida toda! Saúde minha filha!”, disse Rafael, que divulgou uma foto do parto e revelou detalhes sobre a chegada da pequena com exclusividade para a CARAS Brasil.

Rafael Cardoso passou por transformação física impressionante:

Além das recentes mudanças em sua vida amorosa, o mais novo papai do pedaço, Rafael Cardoso deixou seus seguidores impressionados ao exibir uma transformação surpreendente em seu físico. O ator, que ficou conhecido como mocinho das novelas da Globo, deixou todos de boca aberta ao surgir com o corpo totalmente musculoso.

Suado e com os músculos explodindo depois de treinar muito, o artista contou que ainda está em busca de seu shape dos sonhos: “No caminho”, ele legendou a foto que chamou atenção da web. Na rede social X, o antigo Twitter, alguns admiradores aplaudiram a mudança e relembraram seu antigo shape; veja o antes e depois do ator.