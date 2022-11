Abalada, Nivea Stelmann fala sobre turbulência que passou em avião: ''Vi a morte de perto''

Durante viagem de volta para os EUA, Nivea Stelmann enfrentou turbulência que fez sua filha 'voar' dentro da aeronave

Nesta terça-feira, 29, a atriz Nivea Stelmann (48) compartilhou uma série de stories em seu Instagram para contar um dos episódios mais difíceis que já passou na vida ao voltar para os EUA do Brasil com o marido, Marcus Rocha, e a filha, Bruna Stelmann (8).

Após fazer uma conexão do Rio de Janeiro para Campinas, a artista pegou um voo cheio de turbulência, que lhe deixou em pânico. Segundo ela, o episódio foi um dos piores até hoje que vivenciou dentro de uma aeronave.

"Ontem a nossa viagem de volta do Brasil, não foi nada agradável, ao contrário, eu estou ainda em estado de choque", começou dizendo sobre estar muito abalada a ponto das pessoas perguntarem o que aconteceu.

A atriz então deu mais detalhes do ocorrido: "Já tava na metade do caminho, eu acho, a gente passou por uma turbulência que eu nunca passei por uma turbulência como essa em toda a minha vida, já peguei várias turbulências diferentes, avião arremetendo, mas uma turbulência igual a essa, parecia que o avião tava caindo mesmo".

"O avião despencou não sei quanto tempo, mas aquilo pra mim, parecia uma eternidade... eu vi a morte de perto, to muito abalada, meu marido ficou de boa depois, meu filho tava em outro avião, tava eu Bruna e o Marcos, eu e a Bruna tava sem cinto", falou sobre terem ficado em risco sem o cinto.

Nivea Stelmann então relatou o momento em viu sua herdeira "voando". "Só vi minha filha voando, como filme, vi várias pessoas na minha frente voando, to com a imagem da Bruna assim, ela tava com uma calça rosa e a calça dela passando pelo meu olhar, rezei todas as rezas que eu sei, pedi muito, vi as pessoas na frente também voando, teve uma senhora que até quebrou um braço... Um barulho, uma barulheira, como se tivesse em uma estrada, copo voando, foi horrível, então assim a importância do cinto", comentou ela.

Nivea Stelmann revela motivo de ter se mudado do Brasil

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a atriz revelou os motivos que a levaram se mudar para os Estados Unidos e se pensa voltar para as telinhas de seu país.

"Meu contrato com a Globo tinha chegado ao fim. A violência do Rio de Janeiro só aumentava e meu green card saiu. Então tudo conspirou pra que a gente realizasse esse sonho de dar uma vida mais tranquila pros nossos filhos", explicou ela.

Apesar de sentir saudades de seus parentes e amigos brasileiros, a famosa contou que não pretende voltar para seu país de origem. "Muita falta da minha família, amigos e de atuar também. Não penso em voltar não. Mas deixo tudo nas mãos de Deus. Mas nos meus planos eu continuo por aqui. Vou sempre duas vezes por ano pra matar a saudade nas férias das crianças", declarou.

