Aaron Paul, ator de 'Breaking Bad', entra na Justiça por motivo inesperado

Aaron Paul, ator que vive Jesse Pinkman em 'Breaking Bad', decidiu entrar na Justiça para mudar o seu próprio nome, o da esposa e o do filho

CARAS digital Publicado em 04/11/2022, às 14h43

O ator Aaron Paul (43) virou assunto na internet após entrar na Justiça por um motivo um pouco inusitado. O astro da série 'Breaking Bad' quer mudar o nome do seu filho, sete meses após o nascimento do pequeno. Ele entrou com uma petição para alterar o nome do menino de Casper Emerson para Ryder Caspian. Ele e sua esposa, a diretora de cinema Lauren Parsekian (35), explicaram nos documentos que precisavam dar um nome para a criança logo após o nascimento, e que mais tarde pensaram em um outro nome que acabou agradando mais.

Além disso, o ator quer mudar o seu próprio nome e o da esposa também. Mesmo tendo Sturtevant como o seu sobrenome real, ele usa Paul como sobrenome artístico. Por isso, ele e a mulher querem que Paul se torne o sobrenome oficial dos dois. A explicação do casal é que eles desejam alterar o nome da família para “estar de acordo com o nome profissional de Aaron Paul e manter o nome da família consistente".

Aaron e Lauren estão casados desde maio de 2013 e também são pais de uma menina, Story Annabelle, de 4 anos.