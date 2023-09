A solidariedade de Carla Cristina Cardoso e elenco de Vai na Fé em evento: 'Em paz'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carla Cristina Cardoso contou detalhes por trás de evento solidário, no Rio de Janeiro

A atriz Carla Cristina Cardoso (43), da novela Vai na Fé, teve motivos em dobro para celebrar mais um aniversário. Neste ano, a artista aproveitou a data para ajudar uma instituição de caridade e acabou recebendo ajuda de diversos amigos globais.

Em entrevista à CARAS Brasil, Carla comentou como foi receber boa parte do elenco da trama de Rosane Svartman, que foi finalizada em agosto deste ano. Para ela, comemorar seu aniversário e ajudar o próximo, foi uma combinação perfeita.

“Eu já vou comemorar o aniversário, por que não comemorar, se divertir, beber, comer, dançar, rebolar a raba e doar? Por que não doar junto?", explicou ela, que apenas uniu os dois desejos em um só.

"O aniversário eu já iria fazer, e por que não pedir doações para o meu abrigo? Dá para comemorar, rebolar, beber e fazer caridade. Fazer doação. Então, a entrada de 1kg de alimento não-perecível, para uma festa que você não tem que levar nada é uma coisa muito boa, muito legal que deixa a gente em paz”, declara.

Na festa, Carla pediu para os amigos e familiares levarem um quilo de alimento não perecível para o abrigo Amanhecer, uma associação filantrópica que acolhe crianças e adolescentes.

Segundo a artista, há muitos anos que a festa acontece e a cada ano mais e mais alimentos são arrecadados. Neste ano, foi arrecadado uma tonelada de alimentos e a diversão foi garantida para todos os convidados, que se divertiram, dançando e cantando ao som da Furacão 2000.

Foto: Flávio Ramos

Foto: Flávio Ramos

MUITO BEM RESOLVIDA

Em recente entrevista à CARAS, Carla Cristina Cardoso falou sobre sua sexualidade e garantiu que não se importa com os comentários que as pessoas fazem sobre sua intimidade. Em depoimento, ela refletiu sobre a importância de se levantar a bandeira da causa LGBTQIA+.

"As pessoas podem ser mais leves, felizes. É um peso muito grande esconder suas vontades. Eu me permito ser. Não quero saber quem está falando, cuido da minha felicidade. O tempo é muito curto e não sabemos a hora do sinal de ir embora. Se eu amo e me apaixono por um homem ou mulher, tenho que me libertar e ser feliz. Sou feliz como sou", declarou.