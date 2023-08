Atriz de Vai na Fé abre o jogo sobre sexualidade: 'Feliz como sou'

Em entrevista à CARAS, Carla Cristina, de Vai na Fé, detalhou como enxerga sua bissexualidade e revelou planos futuros

Muito bem resolvida com sua sexualidade, a atriz Carla Cristina (40) afirmou que não se importa com os comentários que as pessoas fazem sobre sua intimidade. Em entrevista à Revista CARAS, a famosa deu um depoimento sobre a importância de se levantar a bandeira da causa LGBTQIA+.

"As pessoas podem ser mais leves, felizes. É um peso muito grande esconder suas vontades. Eu me permito ser. Não quero saber quem está falando, cuido da minha felicidade. O tempo é muito curto e não sabemos a hora do sinal de ir embora. Se eu amo e me apaixono por um homem ou mulher, tenho que me libertar e ser feliz. Sou feliz como sou", declarou.

A respeito de sua vida amorosa, a artista garantiu que está vivendo um período especial e não tem se interessado em ir em busca de romances. "Estou supersolteira! Escolhi isso. Quero colocar a cabeça no lugar, trabalhar muito. No momento, quero ficar com o coração calmo, mas não sabemos o dia de amanhã. Se vier, que venha com muito respeito e empatia", disse.

Carla também falou que já tem começado a pensar na possibilidade de ser mãe no futuro. Apesar de não conseguir mais ter filhos biológicos, ela confessa que tem interesse em constituir uma família, seja ao lado de uma mulher ou homem.

"Quero ser mãe, sim. Quero adotar, ter meu bebezinho ou meu bebê grande. Quero ser mãe solo. Se eu estiver um dia com uma pessoa, que ela seja uma boa mãe ou bom pai para ele também. Não consigo mais ser mãe biológica, mas quero adotar, sim. Não faço questão que seja um recém-nascido", revelou.

Ainda durante a entrevista, a intérprete de Bruna comentou sobre sua relação de amizade com Sheron Menezzes, com quem viajou recentemente ao Curaçao. Segundo a artista, nos bastidores as duas se divertem bastante e dividem ótimas piadas juntas.

"Atrás das câmeras, somos duas palhaças divertidas, fica tudo em casa. Nos falamos muito, ficamos muito juntas, trocamos muito. Ela ajuda demais os atores. Ela tem um lado engraçado que não conhecem. Rimos de tudo, fazemos piada. A vida é isso. Obrigação diária de ser feliz", contou.