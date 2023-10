8ª Festa Literária Internacional de Maricá recebe mais de 160 mil pessoas

Evento reúne mais de 60 editoras, debates, shows e tem homenagem a Gilberto Gil

A prefeitura de Maricá, no interior do Rio de Janeiro, divulgou o balanço da 8ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (Flim), em Itaipuaçu. Durante os 13 dias, mais de 160 mil visitantes passaram por lá, numa área de 6 mil metros quadrados.

O cantor e compositor Gilberto Gil foi o grande homenageado desta edição, e cantou sucessos acompanhado pelo público que lotou a Arena Gilberto Gil. “Tenho a certeza que a Festa Literária Internacional de Maricá encantou a todos que passaram por lá. Tivemos rodas de conversas com autores e escritores consagrados durante a virada cultural. Além do mais, passaram no nosso palco artistas nacionais que animaram o público. A 8ª Flim veio para confirmar que somos uma cidade multicultural”, afirmou o secretário de Educação, Márcio Jardim.

Divulgação

Ao todo, foram promovidas 17 rodas de conversa, com participação de 46 debatedores, tais como Juca Kfouri, Nei Lopes, Miguel Paiva, Hélio de La Peña, Conceição Evaristo, Frei Betto, Luiz Antônio Simas e Sônia Rosa, além de sessões de autógrafos do deputado federal e ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá, em seu livro de poesias Cabeça nas Nuvens, e da obra Os Aventureiros, de Luccas Neto.

Esta edição também contou com a Flimzinha, um espaço dedicado às crianças com apresentações de Bia Bedran, Ana Botafogo, Marilia Pirilo, Mangueira do Amanhã, Pretinhas Leitoras, Passinho Carioca, Verônica Marcílio e Animação Colmeia.

No palco Sete Sóis Sete Luas, foram realizados 13 shows, entre eles, Daniel Jobim, Sala Cult, Bruna Mandz, Adriana Calcanhotto, Zélia Duncan, Caçula, Jô Borges, Lucas Félix, Vivi Serrano, Maneva, Teatro Mágico, Flávia Bittencourt e o espetáculo de dança Cia Filhos do Samba. Esse espaço também abrigou a Vila Pé de Maricá, em alusão à árvore que dá nome ao município, contando com 76 estandes dedicados ao público infanto-juvenil.

Já o Porão Cultural foi reservado para apresentações de artistas locais de diferentes vertentes. A Tenda Literária acolheu 154 estandes de vendas de livros e na Tenda Festart havia um amplo espaço com puffs para descanso. A Tenda Codemar + Recarregue-se foi um local com redes, cadeiras de praia e tomadas para recarregar a energia e os aparelhos celulares.

Divulgação

Homenagens a Gilberto Gil

Gilberto Gil foi recebido pelo prefeito Fabiano Horta, ganhou um cartão digital da moeda Mumbuca e presentes da prefeitura. A estudante Ana Cláudia Santanade Morais, do 9º do Centro de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC), Elomir Silva, vencedora do concurso literário na rede municipal de ensino, leu a redação sobre multiculturalidade, tema da Flim, e recebeu das mãos de Gil e do prefeito, o prêmio de 2 mil mumbucas.

O cantor também presenteou a jovem com um autógrafo escrito no texto vencedor. Ele retribuiu o carinho cantando dois de seus grandes sucessos: Andar com Fé e Toda Menina Baiana, em que foi acompanhado em coro por milhares de vozes.

Divulgação

Divulgação

Mais de 800 vacinados

No estande da Secretaria de Saúde, foram aplicadas mais 800 doses contra a Covid-19. Desse total, 766 pessoas receberam o reforço bivalente e 101 crianças receberam a dose pediátrica. O público maior de 18 anos, e adolescentes a partir de 12 anos, imunossuprimidos ou com comorbidades, puderam receber a bivalente no evento. As crianças de 6 meses a 11 anos conseguiram o imunizante nos sábados e domingos.

A vacinação segue, de segunda a sexta-feira, nas Unidades de Saúde da Família (USF) da cidade. Os adolescentes e adultos podem se vacinar, das 9h às 18h, nas USF Central e Jardim Atlântico, assim como nas USF Marinelândia, Chácara de Inoã e São José 2 das 9h às 16h.

As crianças de seis meses a 11 anos podem atualizar o esquema vacinal às terças-feiras, das 9h às 18h, na USF Inoã 2, e na USF Elenir Umbelino de Mello às quintas-feiras, das 9h às 16h.