Motorista condenado pela morte de Cristiano Araújo e a namorada é preso em Goiás

Motorista condenado pela morte de Cristiano Araujo é preso em Goiás; veja

O motorista Ronaldo Miranda Ribeiro foi preso na noite da última segunda-feira (30) em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Aos 49 anos, ele foi condenado pela morte de Cristiano Araújo e sua namorada, Allana Morais.

A condenação foi anunciada pela Justiça em 2019 quando se chegou ao veredito de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

O pedido de prisão foi acatado pelo juiz após a Promotoria de Morrinhos, na região central de Goiás. A prisão teria acontecido porque o motorista mudou de endereço e não comunicou à Justiça. As informações são do G1.

Cristiano Araújo e sua namorada, Allana Morais, morreram após um acidente em julho de 2015 na BR-153, em Morrinhos, no sul de Goiás. O motorista dirigia acima do limite de velocidade e usava rodas danificados no veículo.

Ainda de acordo com o G1, ele deve ser solto após conseguir um habeas corpus.

DESABAFO

A influenciadora Elisa Leite, mãe de Bernardo (10), filho do cantor sertanejo Cristiano Araújo (1986 - 2015), resolveu desabafar em suas redes sociais sobre como é difícil arcar sozinha com as despesas do pequeno. A dentista já estava separada do artista quando ele sofreu um acidente de carro em 2015.

“Têm umas coisas que, de verdade, eu não sei como que até hoje eu não me acostumei. Tem que se acostumar. Mas assim, eu fico indignada, sabe? Quanto mais esses meninos crescem, mais temos um custo com eles, e sozinha, não é brincadeira, não, viu!”, começou a dentista, em seu perfil oficial no Instagram.