A Fazenda: Baronesa revela motivo do 'ranço' por Tiago Ramos

Claudia Baronesa abre o jogo sobre o que pensa de Tiago Ramos durante confinamento em A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 13h51

Integrante do Paiol de A Fazenda 14, Claudia Baronesa revelou que tem 'ranço' de Tiago Ramos, que é ex-namorado da mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves. Em uma conversa no Paiol, ela abriu o jogo sobre o que pensa do rapaz.

“Ele teve uma atitude muito feia com o meu filho e por isso tenho um 'ranço' instalado. Eles jogaram futebol em um lugar, no mesmo dia, e ele caiu. Ele se machucou, se vitimizou e colocou como se o meu filho tivesse dado uma 'porrada' nele. Saiu até matéria dizendo que o Gui tinha agredido ele. E foi um jogo, uma partida, um lance de futebol que ele caiu e se machucou”, declarou ela, que é mãe de MC Gui.

E ela completou: “O Gui foi lá perguntar pra ele o que aconteceu, se estava tudo bem e se precisava de alguma coisa. [Ele disse:] 'não, está tudo bem'. No outro dia já estava nos sites, ele falando que o Gui tinha batido nele. Postou foto da cara machucada, falou que ele tinha perdido um trabalho por causa disso. Ele foi sujo, ele não veio com a verdade, por isso eu tenho ranço instalado”.

A Baronesa explicou que tem ranço do Tiago Ramos porque ele disse que o MC Gui tinha batido nele durante um jogo de futebol. #AFazenda14pic.twitter.com/p8M5yTU0Hc — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 14, 2022

Adriane Galisteu fala sobre a estreia de A Fazenda 14

Na noite de terça-feira, 13, Adriane Galisteu lançou a nova temporada de A Fazenda, da Record, e falou de sua expectativa para o jogo.

“É uma temporada cheia de novidades. Estou muito feliz de estar mais um ano à frente da Fazenda, quero aproveitar e convidar a turma de casa pra estar juntinho comigo de segunda à segunda. E uma das novidades desse ano é que teremos mais nove câmeras distribuídas na sede, ou seja, vai ter assunto até não querer mais por que esse elenco promete grandes emoções. Ontem em nossa pré-estreia já deu pra sentir que eles vieram pra jogar e reality bom é assim, né? Quando descem para o play. E isso é delicioso de ver em um programa como A Fazenda. Espero que público possa curtir juntinho comigo cada momento porque minha bota está lustrada e o meu chapéu já está na cabeça para décima quarta temporada da Fazenda”, disse ela.

