A Fazenda 14: saiba quem deve estar no elenco feminino

Colunista Léo Dias dá spoiler sobre quem pode estar no grupo de mulheres da nova temporada de A Fazenda

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 20h32

A décima quarta temporada de A Fazenda, comandado por Adriane Galisteu (49), estreia em breve, e alguns nomes do elenco feminino do reality show do reality da Record TV já estão confirmados.

Segundo o colunista Léo Dias, do site Metrópoles, dez mulheres já assinaram contrato com a emissora para colocar fogo no feno e agotar a sede em Itapecerica da Serra.

As pessoas são: Emily Araújo, a campeã do BBB17, Pétala Barreiro, Deolane Bezerra, a ex-panicat Babi Mu, Natália Deodato do BBB22, Renata Muller, ex-esposa de Victor Pecoraro, Deborah Albuquerque, que participou do Power Couple Brasil, a funkeira e tiktoker Ruivinha de Marte, a cantora Tânia Mara e Kerline Cardoso, a primeira eliminada do BBB 21.

O reality A Fazenda tem estreia prevista para o dia 13 de setembro, às 22h45 com vinte e um participantes. O programa tem direção geral de Rodrigo Carelli.

Confira as possíveis participantes de A Fazenda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emilly Araújo (@emillyaraujoc)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pétala Barreiros 🦋 (@petalagb)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deolane Bezerra (@dra.deolanebezerra)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Deodato 🐆 (@natalia.deodato)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Muller (@remullerp)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Albuquerque 🔥 (@albuquerquedeborah)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ruivinha de Marte👽 (@ruivinhademarte)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tania Mara (@taniamaraoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KERLINE (@kerline)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!