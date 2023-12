Ventilador, piscina inflável e mais: 11 itens indispensáveis para ter em casa neste verão

Confira dicas de produtos que vão refrescar os dias mais quentes

O verão está mais perto do que nunca e, com ele, os dias mais quentes do ano também se aproximam! Por isso, apostar em itens que vão ajudar a refrescar no dia a dia é fundamental, não é mesmo? Preparamos uma lista com 11 itens indispensáveis para ter em casa nos dias mais quentes e que vão deixar a sua rotina mais confortável - e fresquinha. Tem de tudo: ventilador, ar condicionado, piscina inflável, máquina de sorvete e muito mais!

Confira e garanta seus itens favoritos para o verão:

1. Ventilador 2 em 1 BVT400 Maxx Force, Britânia: https://amzn.to/3v7ciyN

Esse ventilador é uma ótima opção para refrescar no dia a dia, sendo muito versátil. São 3 velocidades (suave, moderada ou intensa) e 3 opções de inclinação, além de botão que aciona a oscilação horizontal automática.

2. Ventilador de coluna BVT451 Maxx Force, Britânia: https://amzn.to/3RQESxd

Com tecnologia Maxx Force, este ventilador possui hélice de 8 pás e altíssimo desempenho. Conta com 3 velocidades ajustáveis e grade removível de forma super prática.

3. Ar condicionado portátil, Philco: https://amzn.to/478pukg

Pequeno e portátil, esse ar condicionado ajuda a refrescar o ambiente e eliminar até 99% da proliferação de fungos, ácaros e bactérias. Garante quatro funcionalidades para o dia a dia: purifica, resfria, desumidifica e ventila.

4. Ar condicionado Split Hi Wall Inverter Springer, Midea: https://amzn.to/478pvEQ

Esse ar condicionado de parede é controlado remotamente e possui Compressor Inverter, que permite deixar o ambiente muito mais fresco.

5. Piscina inflável, Mor: https://amzn.to/48m3mVf

Fácil de montar, essa piscina de 2.400 litros é reforçada com uma tela tramada entre as lâminas, que dá maior resistência ao produto. Perfeita para garantir a diversão para todas as idades!

6. Ventilador de pescoço, Civpower: https://amzn.to/3RvszFu

Com 78 saídas de lar, lâminas inovadoras de ventilador turbo e design seguro, esse ventilador de pescoço possui três velocidades e é alimentado por USB. Sua aparência é de fone de ouvido, moderno e versátil, para que você utilize em qualquer lugar de forma prática.

7. Máquina de gelo, Philco: https://amzn.to/4885iQR

Com alta capacidade de até 12kg em 24 horas, essa máquina de ciclo rápido produz até dois tamanhos de gelo, indica quando falta água e muito mais.

8. Máquina de sorvete expresso, Breadom: https://amzn.to/3NB7N68

Essa máquina de fazer sobremesas congeladas é super fácil de usar. Possui um design elegante e funciona silenciosamente. Com ela, você pode criar seus próprios alimentos saudáveis, guloseimas congeladas, sobremesas caseiras e muito mais.

9. Splash Pad 3 em 1: https://amzn.to/3RAQ3su

Esse “chafariz” é ideal para crianças pequenas se divertirem no verão, sendo uma ótima opção para ter no quintal.

10. Umidificador de ar, WAP: https://amzn.to/3RpnFti

Silencioso e perfeito para uma noite de sono tranquila, esse umidificador de ar possui bico direcional para guiar a névoa, reservatório de 4 litros para até 12 horas contínuas de uso e compartimento para aromas, podendo ser utilizado com fragrâncias.

11. Copo Quencher 2.0, Stanley: https://amzn.to/47aUXT5

Com design moderno, esse copo é a escolha perfeita para garantir o bem-estar e manter a bebida gelada por muito tempo. Possui um canudo que ajuda a tornar o hábito de beber água mais fácil, enquanto a alça robusta facilita no transporte.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

