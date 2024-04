Semana de ofertas Alexa: 13 produtos incríveis para uma casa inteligente

Descrição do produto: 1 alto-falante de 1,95” com direcionamento frontal | Áudio de alta definição sem perdas | Controles de privacidade | Dimensões de 99mm x 83mm x 91mm.

Que tal tornar a sua casa ainda mais inteligente, tecnológica e prática? Nós podemos te ajudar nessa missão! A Semana de Ofertas Alexa está oferecendo vários descontos imperdíveis em produtos com a assistente de voz integrada. Pensando nisso, preparamos uma lista com 13 dispositivos que você precisa conhecer e adicionar na sua rotina. Tem de tudo: Echo, Fire TV Stick, smartwatch e muito mais!

Descrição do produto: 1 alto-falante de 1,73” com direcionamento frontal | Áudio de alta definição sem perdas | Sensor de temperatura | Controles de privacidade | Dimensões de 99mm x 99mm x 90mm.

Descrição do produto: streaming em Full HD | Controle remoto por voz com Alexa | Botões de ligar e desligar e volume | Som Dolby Atmos | TV ao vivo | TV grátis.

Descrição do produto: compatível com Alexa e Google Assistente | Notificação por movimento | Visão noturna e inteligência artificial | Gravação em nuvem | Resolução HD | Sem fio.

Descrição do produto: gerenciamento remoto via aplicativo | Fechadura de embutir para portas de 30mm a 60mm | Maçaneta reversível | Biometria de alta precisão | Cadastro de até 15 senhas, 100 biometrias e 100 tags | Função de travamento automático.

Descrição do produto: tela de 55” | Imagem 4k UHD | Processador com IA | Painel de pontos quânticos | Som em movimento virtual | Design Laser Slim.

Descrição do produto: experiência Fire TV | Tela com 15,6” e resolução de 1920 x 1080 pixels | 2 alto-falantes de 1,6” | Câmera de 5MP | Personalização por reconhecimento facial | Montagem na parede | 6 microfones | Dimensões de 402mm x 252mm x 35mm.

Descrição do produto: horários programáveis | Controle do sistema de iluminação pelo celular | Design moderno | Mãos livres para uso de comandos de voz.

Descrição do produto: tela de 1,69” | Bateria de até 7 dias de duração | Proteção IP68 | Até 60 modos esportivos | Monitoramento de saúde | Compatível com Android e iOS.

13. Bebedouro inteligente, Ekaza: https://amzn.to/3JbQGoO

Descrição do produto: compatível com Alexa e Google Assistente | Desinfecção da água por luz ultravioleta | Capacidade de 2L | Compatível com Wi-Fi | Controle por aplicativo | Funções de ligar e desligar em horário programado | Acompanhamento do nível de qualidade do filtro para troca.