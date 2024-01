Romance, suspense, autoajuda e mais: 12 indicações de livros para o mês de janeiro

Confira dicas de leituras para começar 2024 com o pé direito

Que tal começar 2024 com o pé direito? Para isso, preparamos uma lista com 12 indicações de leituras que prometem agradar fãs de todos os gêneros. De romance à autoajuda, não vão faltar opções incríveis para ter na estante nesse início de ano!

Confira nossas indicações e escolha seus livros favoritos:

1. Wish: o poder dos desejos, de Tea Orsi: https://amzn.to/48kiKRI

Asha é uma garota otimista que se importa profundamente com a comunidade em que mora, no reino mágico de Rosas. Em um momento de necessidade, Asha volta-se ao céu e faz um desejo. Seu pedido é respondido por uma força cósmica, uma esfera de vasta energia: a Estrela! Juntas, elas vão enfrentar o mais formidável dos inimigos em busca de salvar Rosas e provar que, quando a vontade de uma humana corajosa se conecta com a magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer.

2. A ditadura da beleza e a revolução das mulheres, de Augusto Cury: https://amzn.to/48ESmBM

Quando Sarah, uma modelo de 16 anos, começa a apresentar graves sintomas de depressão e transtorno alimentar, sua mãe, Elizabeth, procura a ajuda do famoso psiquiatra Marco Polo. Apesar da resistência da jovem, o diagnóstico é preciso: ela está sofrendo as consequências da ditadura da beleza, que impõe um padrão estético doentio e corrói a saúde e autoestima de milhares de mulheres. Agora, Elizabeth decide arriscar tudo para libertar as mulheres dessa prisão física e mental.

3. Netflix: o livro oficial de receitas, de Anna Painter: https://amzn.to/3H5msmm

Este livro traz 70 receitas de comidas e bebidas inspiradas na Netflix para criar o melhor menu para devorar junto com a última temporada daquela série imperdível. A edição foi pensada e criada em conjunto com a equipe da Netflix para combinar o menu visual de programas, filmes, documentários e especiais de comédia stand-up com lanches, pratos principais, sobremesas e bebidas perfeitos. Cada capítulo, de TUDUM a Watch Parties, dá aos espectadores os complementos perfeitos para suas maratonas de Round 6, Sex Education, Heartstopper, entre muitos outros!

4. Minha vida com os garotos Walter, de Ali Novak: https://amzn.to/3H40jor

O objetivo de Jackie sempre foi o mesmo: perfeição. Notas perfeitas, looks perfeitos, estudar na escola perfeita. Mas, quando seus pais morrem em um trágico acidente, ela precisa se mudar para o outro lado do país, na casa da família Walter… que, por acaso, tem onze filhos (e uma filha). Os garotos da casa são barulhentos e irritantes, e não acham que uma garota como ela vai se adaptar à vida no campo. Quanto mais tempo Jackie passa com os meninos, mais ela se questiona: será que a perfeição é mesmo o melhor caminho para o amor?

5. A pequena pousada da Islândia, de Julie Caplin: https://amzn.to/4aGcrcQ

A jovem Lucy Smart está passando por um momento delicado. Acabou de sofrer uma decepção amorosa que se transformou, ao mesmo tempo, em uma desilusão profissional. Agora, ela precisa se afastar da vida que tem em Bath, no interior da Inglaterra, e agarra com unhas e dentes a única oportunidade de emprego que consegue: uma vaga de gerente na pousada Aurora Boreal, na Islândia. Ao chegar lá, Lucy é surpreendida pela personalidade marcante dos funcionários e pelo cenário imponente. Mas a surpresa maior é o barman da pousada, um escocês lindo de morrer chamado Alex. Determinada a dar a volta por cima, Lucy decide transformar a pousada no destino romântico número 1 da Islândia – ainda que o amor seja a última coisa em sua cabeça no momento.

6. Cura pelas palavras, de Rupi Kaur: https://amzn.to/4aDGzFN

Neste livro, Rupi Kaur traz exercícios guiados de escrita criados por ela a fim de inspirar a criatividade e a cura. Esses exercícios podem ajudar você a explorar seus traumas, lutos, corações partidos, amor, cura e a celebração da vida. Se você se interessa pelo difícil processo de autodescoberta e pela prática de mindfulness por meio da escrita, este livro é para você: basta que esteja aberta e que seja o mais honesta possível, tanto consigo mesma quanto com a página em que deve escrever.

7. Absolutamente romântico, de Lyssa Kay Adams: https://amzn.to/47nm90V

Em toda a sua vida adulta, Elena Konnikova ficou nas sombras. Filha de um jornalista russo que desapareceu misteriosamente, ela foi obrigada a se casar com um amigo de infância, Vladislav, para conseguir emigrar para os Estados Unidos. Vlad, também conhecido como Russo, é um jogador profissional de hóquei em Nashville que pensava estar satisfeito com seu casamento de conveniência. Porém, ele percebe que é muito difícil levar adiante um relacionamento não correspondido.Assim, ele se junta ao Clube do Livro dos Homens para tentar fazer com que sua esposa o ame. Vlad está pronto para criar seu próprio romance arrebatador, dentro e fora das páginas do livro que está escrevendo.

8. Manifeste seu poder magnético, de Beta Lotti: https://amzn.to/48oFkcc

Durante a vida, é comum encontrarmos pessoas cheias de culpas, medos, falhas e rancores, que se sentem vítimas da vida e se vêem conectadas a situações abusivas, tóxicas e que impedem sua evolução. Se você é uma delas, não se preocupe: nada está perdido. Nestas páginas, a treinadora mental e reprogramadora vibracional, Beta Lotti te ensinará que você carrega um poder magnético ilimitável e pode se conectar com a fonte de abundância e prosperidade do Universo. Aqui, você encontrará um guia para te auxiliar a eliminar suas crenças e padrões mentais limitantes instalados no seu inconsciente e DNA energético. Através de 7 chaves fundamentais, você pode abrir as partes do seu caminho e elevar sua frequência vibracional, reprogramar as memórias de medo, dor e escassez, além de entrar em ressonância com a matriz divina e magnetizar os verdadeiros desejos de sua alma.

9. A trança, de Laetitia Colombani: https://amzn.to/3vl8oCA

Smita é vítima de todos os tipos de preconceito na sociedade indiana. Seu grande sonho é ver a filha escapar da condição miserável em que vivem e ter acesso à educação formal. Na Sicília, Giulia trabalha como ajudante na oficina do pai. Mas, quando ele sofre um acidente, ela assume o comando e percebe que o negócio está à beira da ruína. No Canadá, Sarah é uma advogada renomada. No momento em que está prestes a ser promovida a chefe no escritório em que trabalha, porém, descobre uma doença grave. Sem saber que estão conectadas por suas questões mais íntimas, Smita, Giulia e Sarah recusam o destino que lhes está reservado e decidem lutar contra ele. Vibrantes, suas histórias remontam a uma imensa gama de emoções muito familiares e que, por isso, tecem uma trama que fala sobre dois aspectos essenciais em nossas vidas: esperança e solidariedade.

10. Emma, de Jane Austen: https://amzn.to/48EsrtU

Emma Woodhouse não pretende se casar jamais, mas isso não a impede de interferir na vida amorosa dos que estão ao seu redor. Ela se considera altruísta por ajudar os amigos a conseguir bons casamentos, mas, apesar das boas intenções, há quem desconfie de seus talentos como casamenteira. Neste romance, Jane Austen mira seu olhar afiado sobre os costumes ingleses para tecer uma história de desencontros amorosos e crítica social.

11. A história do outro muda a gente, de Alexandre Simone e Lucas Galdino: https://amzn.to/48BGe4K

Todo mundo tem uma história para contar, e as conversas podem ser transformadoras. Em 2018, o canal Ter.a.pia nasceu a partir de uma vontade de levar histórias que precisam ser ouvidas até para quem não acha que precisa se conectar com elas. Neste livro, os autores trazem de volta algumas das histórias mais marcantes do canal e levantam reflexões sobre elas, com o desejo de mostrar que se abrir para aprender com a vivência dos outros não é só possível como essencial.

12. A pessoa certa, de Virgínia Rodrigues: https://amzn.to/4aDHrdx

Falar sobre relacionamentos é complicado, considerando que as experiências de desilusões amorosas, corações partidos e amores finitos são muitas. É como se encontrar o amor fosse o mesmo que achar uma agulha no palheiro: uma missão quase impossível. Neste livro, a astróloga Virgínia Rodrigues demonstra que mudar essa realidade depende apenas de nós mesmos, se decidirmos, enfim, acreditar na astrologia e nos entregar a ela. Entenda como a astrologia pode abrir as portas do seu coração, mesmo quando parecem emperradas, e aprenda a identificar todas as características que você considera essencial em alguém quando estiver à procura de um relacionamento, encontrando, finalmente, a sua pessoa certa!

