Prime Day 2022: confira os detalhes sobre o evento de compras online da Amazon

Com duração de 48 horas e milhares de ofertas exclusivas para membros Prime da Amazon, o Prime Day 2022 é a oportunidade ideal para garantir produtos incríveis com ótimos descontos e frete grátis para todo o Brasil. Então já anota na agenda: o evento de compras online global da Amazon acontece nos dias 12 e 13 de julho!

Para acompanhar todas as novidades e promoções do evento, é só baixar o app da Amazon e ativar as notificações. Além disso, você também pode seguir a @amazonbrasil nas redes sociais e inscrever seu e-mail para ficar por dentro de tudo. Ah, e vale lembrar que além de ter acesso a promoções exclusivas, os membros Prime também podem aproveitar milhares de filmes, séries, músicas e outros benefícios inclusos na assinatura. Clique aqui para testar o serviço gratuitamente por 30 dias!

E para te deixar com um gostinho do que vem por aí, preparamos uma lista com 10 ofertas antecipadas que vão te conquistar! E tem de tudo: produtos para o cabelo, bebidas e muuito mais! Dá uma olhada:

1. Toalhas Umedecidas Recém-Nascido Mamypoko Com 200: https://amzn.to/3Rux02z

Crédito: Reprodução/Amazon

2. Vapores Relaxantes Vick VapoBanho - 3 unidades: https://amzn.to/3uvijCe

Crédito: Reprodução/Amazon

3. Leave-in Aussie Hair Insurance: https://amzn.to/3OSGwdQ

Crédito: Reprodução/Amazon

4. Vinho Chileno Marques De Casa Concha Merlot: https://amzn.to/3yrYQU2

Crédito: Reprodução/Amazon

5. Café Torrado e Moído América Gourmet - Alto Vácuo: https://amzn.to/3Ay43fO

Crédito: Reprodução/Amazon

6. Gin Amazzoni 750 ml: https://amzn.to/3AxAgE5

Crédito: Reprodução/Amazon

7. Tratamento Aussie Cachos e Crespos Ativados 3 Minute Miracle: https://amzn.to/3yqDBlA

Crédito: Reprodução/Amazon

8. Energético Red Bull Energy Drink, Sem Açúcar, 250ml (24 latas): https://amzn.to/3yNQGa0

Crédito: Reprodução/Amazon

9. NIVEA Men Deep Esfoliante Facial Masculino: https://amzn.to/3OMulPM

Crédito: Reprodução/Amazon

10. Whey Zero Lactose Sabor Cacau Piracanjuba: https://amzn.to/3OXt1tG

Crédito: Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.