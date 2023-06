Praticidade e eficiência: conheça o aspirador Dustbuster da Black+Decker

Já pensou em ter um produto super versátil na sua rotina de limpeza em casa? Então você precisa conhecer o aspirador Dustbuster da BLACK+DECKER que, com seus diversos modos, permite que você limpe até os cantinhos mais difíceis do lar!

O aspirador funciona com uma bateria recarregável, que te livra das amarras de um fio de energia! Ele pode ser utilizado no modo vertical, no qual seu longo suporte facilitará aspirar o chão de sua casa e alcançar lugares mais difíceis, como embaixo de sofás e mesas.

Já no seu modo portátil, com ajuda dos seus acessórios inclusos na compra, você pode deixar o seu aparelho mais compacto para alcançar os cantos superiores das paredes, frestas nos assentos e muitos outros lugares, incluindo uma bela limpeza no seu carro. Incrível, né?

Ah, e ele acompanha luz de LED para não deixar nenhuma sujeirinha para trás, escova giratória para garantir alta capacidade de sucção e filtro HEPA, que remove as impurezas e melhora a qualidade do ar.

Gostou do Dustbuster da BLACK+DECKER? Você pode adquiri-lo hoje mesmo na Amazon utilizando nosso cupom de desconto CARAS150 , que te garante R$150 off na compra! Basta adicionar o código promocional ao finalizar o pedido no site. Clique no link abaixo e garanta o seu:

1. BLACK+DECKER Dustbuster Aspirador 2 em 1 Vertical e Portátil com Bateria 24V: https://amzn.to/3CCotUY