Pipoqueira, Fire TV Stick, projetor e mais: 10 itens para uma sessão de cinema em casa

Se você vai passar o feriado em casa, que tal aproveitar este momento de descanso para planejar uma sessão de cinema super completa - sem precisar sair do conforto do seu lar? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 itens essenciais para uma noite cinematográfica! Tem de tudo: pipoqueira, Smart TV, Fire TV Stick, projetor, almofada e muito mais!

Confira e escolha seus itens favoritos:

1. Pipoqueira Pop Time, Britânia: https://amzn.to/48aJzXG

A pipoca não pode faltar na hora do cinema, não é mesmo? Este item prepara o lanche de forma rápida, prática e sem necessidade de óleo. Conta com bocal direcionador, tampa dosadora e base antiderrapante.