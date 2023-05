Mais vendidos: 6 hidratantes corporais que fazem sucesso na Amazon

É comum sentir sua pele mais ressecada em tempos de frio. Mas você sempre pode contar com um bom hidratante corporal para alivar o efeito! E para te ajudar a encontrar o produto ideal, nós listamos os 6 hidratantes mais vendidos do site da Amazon para você conferir. Assim você pode apostar em produtos que os consumidores adoram para adicionar à sua rotina.

2. CeraVe, Loção Hidratante Corporal, com textura Fluida e Ácido Hialurônico: https://amzn.to/43qiaPF

Com duas vezes mais óleo de amêndoas, que nutre a sua pele intensamente por 48h, o NIVEA Milk oferece um hidratamento profundo e cuidado intensivo com uma agradável sensação de maciez na pele. É indicado para pele seca e extrasseca, além de regiões mais ressacadas, pés e calcanhares.

Com textura fluida, não oleosa e de rápida absorção, a loção corporal da CeraVe hidrata e restaura a barreira protetora da pele. Ela possui 3 ceramidas essenciais, além de ácido hialurônico e uma tecnologia exclusiva MVE, que conta com liberação prolongada dos ativos ao longo do dia, para você manter sua pele hidratada por mais tempo.

3. Neutrogena Hidratante Corporal Body Care Intensive Hidrata & Repara: https://amzn.to/3BVqJGz