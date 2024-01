Livros, eletrônicos e mais: 15 ideias de presentes incríveis para você garantir

Confira diversas opções de itens disponíveis na Amazon para presentear alguém especial

Se você está procurando itens incríveis para surpreender uma pessoa especial, não pode perder essa lista! Selecionamos 15 produtos que são destaque no site da Amazon e são ótimas ideias de presentes para quem você ama. De livros à eletrônicos e produtos de beleza, não vão faltar opções para agradar todos os gostos!

Confira e escolha suas dicas de presentes favoritos:

1. A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig: https://amzn.to/48ryH8V

Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente, e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido.

2. Caixa de som Go 3, JBL: https://amzn.to/48JMHun

Com design super portátil, essa caixa de som possui um áudio JBL Pro Sound, é à prova d’água, compatível com Bluetooth e oferece até cinco horas de reprodução com uma única recarga.

3. Conjunto de viagem, Ricca: https://amzn.to/3SbxRXY

Esse conjunto possui três frascos de viagem com 100ml e tampas sortidas: válvula, abre e fecha e rosca. Ideal para bagagens de bordo!

4. Smartwatch Mi Band 8, Xiaomi: https://amzn.to/3RQUQ9x

Um smartwatch incrível com tela de 1,62” e resolução de 192x490 pixels, conexão Bluetooth 5.1, 150 modos esportivos profissionais, função integrada de monitoramento de frequência cardíaca, tecnologia à prova d’água e muito mais.

5. Uma pergunta por dia, de Potter Style: https://amzn.to/3TNBLaW

Em cada página deste livro, há espaço para cinco respostas, uma por ano, ao longo de cinco anos. Com o passar do tempo, quando voltar a um dia já anotado, o dono do diário encontrará seus pensamentos anteriores, num exercício divertido e construtivo de recordar e refletir. Ideal tanto para quem adora diários quanto para aqueles que têm dificuldade em mantê-los, pois inclui propostas de assuntos.

6. Câmera Instax Mini 12: https://amzn.to/3vv9wnd

Essa câmera instantânea garante uma experiência única, com fotos impressas em 5 segundos. Além disso, possui flash ajustado automaticamente, exposição automática, modo Selfie & Close Up e espelho para selfie.

7. Whisky Grand Old Parr 12 anos: https://amzn.to/3SclQ4H

Envelhecido por 12 anos, este whisky é um blend elegante e vibrante, aveludado, cremoso e com notas profundas. Encorpado e frutado, é perfeito para quem procura mais do que uma bebida!

8. Kit Travesseiros Nasa Up 3, Fibrasca: https://amzn.to/4aMLCUl

Esse kit conta com dois travesseiros que absorvem a pressão do corpo e estimulam a pressão sanguínea. Além disso, possuem suporte da espuma, gomos massageadores, e dupla face.

9. Sal, gordura, ácido, calor, de Samin Nosrat: https://amzn.to/48sicJM

A chef Samin Nosrat já ensinou muita gente a cozinhar, até mesmo o autor best-seller Michael Pollan. Isso porque ela segue uma filosofia simples, mas revolucionária: domine o uso de apenas quatro elementos e todo prato que você preparar ficará uma delícia! Com cem receitas base e dezenas de variações, coloque em prática as lições para fazer vinagretes de dar água na boca, vegetais perfeitamente caramelizados, carnes assadas a ponto de desfazer e massas de torta leves e quebradiças.

10. Jardim secreto, de Johanna Basford: https://amzn.to/47rEpWV

Faça um passeio por estes lindos jardins e se aventure em uma caça ao tesouro tão fascinante que todos os seus problemas ficarão para trás. As ilustrações ricas em detalhes estão só esperando por você para ganhar vida. Divirta-se procurando as diversas criaturas escondidas nestas páginas. Complete os espaços em branco, escolha suas cores preferidas, faça seus próprios esboços e crie um universo deslumbrante onde não há lugar para o estresse.

11. LP Bohemian Rhapsody: https://amzn.to/3vvjFjO

Bohemian Rhapsody é uma celebração do Queen, sua música e seu extraordinário vocalista Freddie Mercury. Desafiando estereótipos e quebrando convenções, Freddie se tornou um dos artistas mais queridos do planeta. O filme acompanha a ascensão meteórica da banda com suas canções icônicas e som revolucionário até o Live Aid, tornando-se uma das maiores performances da história do rock.

12. Vela aromática capim-limão, Bendita Vela: https://amzn.to/48uMj3a

Ideal para perfumar o ambiente e deixá-lo mais aconchegante, essa vela possui um aroma incrível de capim-limão.

13. Super liquidificador e processador, Mallory: https://amzn.to/4aKNBc1

O super liquidificador e processador da Mallory possui 1000W de potência, faca em aço inoxidável de alta resistência, e 6 lâminas que trituram gelo e alimentos sem necessidade de coar. Além disso, conta com painel Easy Touch com as funções Pulsar, Misturar e Turbo. Acompanha dois copos ultra resistentes.

14. Umidificador e luminária, WAP: https://amzn.to/3RQLtXy

Perfeito para uma noite de sono tranquila, esse item é um umidificador e também uma luminária. Possui um bico direcional que permite guiar a névoa, um exclusivo compartimento para aromas, reservatório de 4 litros e proporciona até 12 horas de bem-estar e uso contínuo.

15. Kit para vinho Inspire, Oster: https://amzn.to/3HfCR7Y

Um kit incrível para receber visitas em casa! Possui abridor elétrico de vinho em aço inoxidável, cortador de lacres de alumínio, anel corta-gotas, e bomba à vácuo para fechar a garrafa.

