Cuidados com o cabelo: 11 produtos que não podem faltar na sua rotina

Nada como garantir os cabelos sempre lindos, saudáveis e sedosos, não é mesmo? E para isso, é super importante investir em produtos de qualidade para os cuidados com as madeixas! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 11 itens que vão fazer toda a diferença na sua rotina capilar. Tem de tudo: shampoo, condicionador, máscara, óleo, leave-in e muito mais!

Confira e escolha seus favoritos:

1. Kit Siàge Nutri Rosé, Eudora: https://amzn.to/3vxCZNS

Com elixir de rosas e argila vermelha, este kit com biotecnologia Affinité 4D nutre profundamente e repara os fios da raíz às pontas. Conta com um shampoo, um condicionador e uma máscara.