Big Brother Brasil: 10 livros escritos por ex-participantes que você precisa conhecer

A 24ª edição do reality show mais vigiado do Brasil, o Big Brother Brasil, já começou! E se você sempre foi um fã do programa, você com certeza irá querer entrar no clima dessa nova fase do BBB, não é mesmo? Para isso, nós trouxemos 10 livros incríveis escritos por ex-BBBs para você conhecer e adicionar à sua lista de leitura.

Confira:

1. Inquebrável, de Fernando Fernandes (BBB 2): https://amzn.to/3knatZm

Julho de 2009. Prestes a embarcar para a Itália, onde desfilaria como modelo por uma grife de luxo, Fernando Fernandes sofreu um acidente de carro. Como consequência, ele quebrou a coluna e perdeu os movimentos das pernas. Agosto de 2010, pouco mais de um ano e um mês depois do acidente. Fernando sagrou-se campeão mundial de paracanoagem na Polônia. Escrito com o jornalista Pablo Miyazawa, este livro é um relato emocionante que mostra como um jovem apaixonado por esportes não se deixou abater por uma tragédia e se transformou num exemplo nacional. Incluindo trechos impactantes do diário que Fernando escreveu no hospital dias depois da batida de carro, Inquebrável é uma história de resiliência, fé e, sobretudo, confiança no próprio potencial.