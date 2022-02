Adegas climatizadas: 5 modelos para você ter na sua casa

Se você deseja armazenar seus vinhos sem que eles percam a qualidade, uma boa pedida é apostar em uma adega climatizada! Pensando nisso, preparamos uma lista com 5 modelos para você dar uma olhada e garantir o seu, e a melhor parte é que alguns deles estão com ofertas imperdíveis na Amazon. Aproveite:

1. Adega, 16 garrafas, Philco: https://amzn.to/37LU1si

Com capacidade para até 16 garrafas, esta adega tem luz interna de LED, controle digital de temperatura, baixo consumo de energia, acabamento espelhado, vidro duplo e baixo nível de ruído.

2. Adega Brastemp 12 Garrafas: https://amzn.to/3pYXaLE

Pensado para os amantes de vinho, este item conta com painel touch e não ocupa muito espaço no ambiente.

3. Adega PH12E: https://amzn.to/2NYX2hV

Além de contar com design compacto e prateleiras cromadas reguláveis, esta adega não emite muitos ruídos, tem porta com vidro duplo e controle digital de temperatura.

4. Adega Climatizada, 8 garrafas, Electrolux: https://amzn.to/2NZdnmX

Com prateleiras cromadas removíveis para acomodar o vinho na posição ideal, este eletrodoméstico conta com função que impede alterações indesejadas de configuração, painel touch e puxador embutido na parte inferior e superior, facilitando a abertura da porta.

5. Climatizador de Vinho, EasyCooler: https://amzn.to/3uvnWyJ

Este climatizador de vinho possui iluminação interna, prateleiras removíveis e painel eletrônico.

