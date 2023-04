5 produtos que vão fazer a sua maquiagem durar mais

Nada melhor do que uma make duradoura e com acabamento perfeito, não é mesmo? Para isso, alguns produtinhos como primer e hidratante facial são essenciais! E para te ajudar a escolher os melhores, preparamos uma lista com 5 produtos que prometem fazer a sua maquiagem durar o dia inteiro.

Dá uma olhada:

1. BT Hydra Primer, Bruna Tavares: https://amzn.to/3POFi3o

Com textura leve, hidratante e refrescante, o BT Hydra Primer possui fórmula com ativos que restauram a barreira cutânea, estimulando a renovação celular e a produção natural de colágeno, elastina e ácido hialurônico. Ou seja: o produto potencializa a durabilidade da maquiagem enquanto trata a pele!