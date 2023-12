Protetor solar, água termal e mais: 11 itens essenciais para ter na necessaire em dias quentes

Confira produtos que não podem faltar na sua rotina durante o verão

O verão está se aproximando e os dias mais quentes do ano também. E com a troca de estações, alguns produtos para a pele vão fazer tooooda a diferença na sua rotina. Pensando nisso, preparamos uma lista com 11 itens que não podem faltar na sua necessaire nas épocas mais quentes. Tem de tudo: protetor solar, água termal, repelente, creme para o cabelo e muito mais!

Confira e escolha seus favoritos para o dia a dia:

1. Loção repelente corporal, SBP Pro: https://amzn.to/415HGK6

Esse repelente protege contra os insetos e hidrata a pele simultaneamente. No formato de loção, conta com manteiga de karité em sua composição, garantindo 12 horas de proteção.

Reprodução/Amazon

2. Shampoo hidratação intensa, Dove: https://amzn.to/4189CwT

A mais nova linha da marca é ideal para fios que necessitam de hidratação, danificados e enfraquecidos. Com infusão de oxigênio, traz o cuidado nutritivo, sempre aliado a ingredientes que cuidam das madeixas.

Reprodução/Amazon

3. Protetor solar Sun Fresh Derm Care, Neutrogena: https://amzn.to/418PCtR

Multibenefício e ideal para peles mistas e oleosas, esse protetor conta com FPS 70, controla a oleosidade por até 12 horas, tem complexo antioxidante rejuvenescedor, textura leve e sequinha.

Reprodução/Amazon

4. Protetor Minesol Oil Control, Neostrata: https://amzn.to/3sRBetC

Pró-colágeno, esse protetor apresenta ação anti-oleosidade, com resultados imediatos, controle de brilho por até 12 horas e FPS 30 e 70, com quatro cores diferentes.

Reprodução/Amazon

5. Água termal, Avène: https://amzn.to/3T8lUTQ

Calmante, suavizante e anti-irritante, essa água termal garante uma restauração do conforto em peles sensíveis.

Reprodução/Amazon

6. Fluído iluminador Sol, Mar, Piscina, AcquaFlora: https://amzn.to/3GuSiZA

Composto por camomila, cúrcuma e água de coco, esse fluído realça os reflexos dourados de cabelos naturais ou coloridos durante a exposição ao sol, proporcionando brilho aos fios, protegendo contra agressões causadas pelo sol e auxiliando na remoção dos resíduos acumulados nos fios.

Reprodução/Amazon

7. Água micelar Sensibio H2O, Bioderma: https://amzn.to/3t1fhs0

Ideal para todos os tipos de pele, essa água micelar limpa e remove as maquiagens, demaquila e acalma o rosto, olhos e pescoço.

Reprodução/Amazon

8. Hidratante Hydro Boost, Neutrogena: https://amzn.to/41bdIo6

Com ácido hialurônico em sua fórmula, esse item mantém uma hidratação intensa e prolongada por até 48 horas. Além disso, possui uma textura leve em gel e ajuda a controlar a oleosidade.

Reprodução/Amazon

9. Sérum Uniform&Matte, Garnier: https://amzn.to/3t7IO36

Com alta concentração de vitamina C, niacinamida e ácido salicílico, esse sérum garante marcas menos visíveis, pele uniformizada e hidratada, sem deixá-la oleosa.

Reprodução/Amazon

10. Gel de limpeza Effaclar Concentrado, La Roche-Posay: https://amzn.to/47Zu2dv

Com eficácia anti acne comprovada, este gel limpa profundamente, reduz a oleosidade de forma duradoura e desobstrui os poros.

Reprodução/Amazon

11. Creme protetor Be(M) Dita Praia, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3RCf6gp

Com proteção térmica e solar, esse creme ajuda a combater os efeitos do sol e do mar, devolvendo maciez aos fios, prevenindo o desbotamento e oxidação da cor e diminuindo o ressecamento.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

