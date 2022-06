Patrícia Poeta surge turistando pelo sul da Itália com vestido vermelho

Belíssima! Patrícia Poeta aposta em vestido vermelho de bolinhas ao conhecer Locorotondo

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 15h22

Patrícia Poeta (45) está de férias!

Desde o dia 19 de maio, a apresentadora está conhecendo várias cidadezinhas e diversas vilas pela Itália.

Nesta segunda-feira, 06, foi o dia de ela turistar por Locorotondo, que fica no sul do país.

Em seu Instagram, a jornalista publicou uma sequência de fotos lindas do passeio. Nas imagens, ela estava usando um vestido vermelho belíssimo.

“Locorotondo é uma pequena cidade no sul da Itália. As ruas são bem estreitas e as casas com telhados inclinados em forma retangular. Praticamente parou no tempo. Não é muito visitada por turistas. Mas vale a pena conhecê-la. É linda também!”, contou no começo da legenda.

“Uma curiosidade sobre ela? A origem do nome tem a ver com o formato da própria cidade. ‘Loco’ significa ‘lugar’ e ‘rotondo’ significa ‘redondo’. Locorotondo, portanto, quer dizer : ‘lugar redondo’”, revelou a mãe de Felipe (19).

Confira os registros de Patrícia Poeta em Locorotondo: