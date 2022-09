Zac Efron revela o que causou inchaço e mudança em seu rosto

Ator Zac Efron revelou o motivo da mudança em seu rosto que repercutiu na web em 2021

Redação Publicado em 07/09/2022, às 20h23

O ator Zac Efron (34) revelou o motivo da sua transformação no rosto que sofreu em 2021 e repercutiu na web. Em entrevista para a revista Men's Health, o artista disse que caiu em sua casa e fraturou a mandíbula.

Durante a entrevista, Zac Efron revelou que escorregou e bateu em uma fonte de granito. Segundo o astro, ele desmaiou e acordou com o 'osso do queixo pendurado'.

Em abril de 2021, as imagens do ator de High School Musical com o rosto mudado repercutiram na web, e os fãs de Zac Efron imaginaram que ele teria feito harmonização facial. O ator soube desses boatos pela mãe, mas não ligou, e buscou um fisioterapeuta para amenizar a mudança.

"Se eu valorizasse o que outras pessoas pensam de mim, a medida em que elas pensam que eu valorizo, eu definitivamente não seria capaz de fazer esse trabalho", afirmou Zac Efron em entrevista para a revista.

Zac Efron publica foto em frente ao East High e fãs de High School Musical enlouquecem

Em julho de 2022, Zac Efron emocionou os fãs de High School Musical, ao compartilhar uma foto em frente ao East High School, escola onde foi gravado o filme. O ator posou na fachada da escola, que foi cenário para os filmes, e ativou a nostalgia do público que acompanhou a saga da Disney.

"Você não... Esqueça de mim", escreveu o eterno Troy Bolton na legenda da publicação.