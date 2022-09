Wagner Moura entra para o elenco de 'Sr. e Sra. Smith', nova série americana da Amazon

O ator brasileiro Wagner Moura foi escalado para a nova série da Amazon Prime, Sr. e Sra. Smith, produzida por Donald Glover

Wagner Moura (46) entrou para o elenco da série Sr. e Sra. Smith, adaptação feita pela Amazon Prime. A informação foi divulgada pela revista Variety nesta quinta-feira, 22. Além do ator brasileiro, Parker Posey também foi convocada para a obra, que está sendo produzida por Donald Glover.

Até o momento, os artistas se juntam aos protagonistas Donald Glover e Maya Erskine com papéis recorrentes na série, disse a publicação. O elenco também conta com Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano.

A produção é baseada no filme originalmente estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie em 2005. Na trama, dois espiões rivais se casam e descobrem que foram contratados para assassinar um ao outro.

A revista aditou que detalhes sobre os personagens de Wagner Moura e Parker Posey estão sendo mantidos em sigilo. Ainda não há informações sobre a data de lançamento da série na plataforma de streaming.

WAGNER MOURA FAZ APARIÇÃO RARA COM O FILHO MAIS VELHO E A ESPOSA

O ator Wagner Moura é discreto com a sua vida pessoal, mas abriu uma exceção. Ele levou a sua família para comparecer à 21ª Edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, no Rio de Janeiro. O artista fez uma rara aparição em público com a esposa, Sandra Delgado, e o filho mais velho, Bem, de 16 anos. O trio posou sorridente e lado a lado no tapete vermelho do evento. Vale lembrar que o ator e a esposa também são pais de Salvador, de 12 anos, e José, de 10 anos.

