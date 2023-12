Você sabia? Paulinho Vilhena e Marcos Mion já fizeram tatuagens juntos

Paulinho Vilhena e Marcos Mion se encontram na TV e revelam que fizeram tatuagem da amizade nos bastidores do primeiro trabalho juntos

O apresentador Marcos Mion e o ator Paulinho Vilhena revelam que têm a amizade deles registrada na pele! Durante o programa Caldeirão com Mion deste sábado, 9, os dois contaram que fizeram uma tatuagem juntos na época em que gravavam a série Sandy e Junior, que foi o primeiro trabalho deles na TV.

Os dois fizeram um tipo de tatuagem da amizade. Cada um escolheu o seu desenho, mas fizeram no mesmo local, que é o tornozelo do pé esquerdo. Na TV, eles não chegaram a mostrar os dois desenhos, mas contaram a história.

"Eu e Paulinho, a gente tem muita história, a gente começou juntos na televisão, o nosso primeiro trabalho foi fazendo o seriado Sandy & Junior. A gente viveu ali um ano que foi mágico, intenso. Tão intenso que rendeu até tatuagem!", afirmou Mion.

E Paulinho brincou: "A gente meteu os rebeldes, né". Mion respondeu: "Saímos loucão pra se tatuar".

Ex-BBBs também já fizeram tatuagens juntos

Os ex-BBBs Amanda Meirelles e Cara de Sapato surpreenderam os fãs ao eternizaram a amizade que eles construíram no Big Brother Brasil 23 com uma tatuagem. Durante a festa de aniversário do ex-BBB Fred Bruno, os dois fizeram uma tattoo especial.

Os dois tatuaram o emoji de uma corda no braço. O desenho representa o símbolo que os fãs criaram para eles quando inventaram o apelido Docshoes.

Amanda e Cara de Sapato tiveram uma relação próxima durante o confinamento do BBB 23, mas foram separados quando o rapaz foi expulso do reality show por causa da acusação de importunação sexual. Os fãs torciam para que eles formassem um casal e ficassem juntos. Depois do fim do programa, os dois já foram vistos próximos, mas não engataram um romance.