Tudo o que você precisa saber sobre o programa de Fátima Bernardes no GNT

Fátima Bernardes já está com tudo pronto para a estreia de Assim Como a Gente. Conheça o novo programa da apresentadora

O retorno de Fátima Bernardes às telinhas já tem data marcada! Com estreia prevista para essa sexta-feira, 13 de outubro, às 21h30, ‘Assim Como a Gente’, o novo programa que marca a chegada da jornalista GNT.

A cada episódio a apresentadora recebe dois convidados que possuem algum desafio em comum e irão compartilhar relatos. “Eu estou muito animada. Os convidados são incríveis. E as duplas formadas para as entrevistas geraram programas muito interessantes e reveladores das personalidades de todos eles. Foram conversas baseadas em muita verdade e isso me emociona”, explica Fátima.

Ao longo do programa, cada episódio traz um tema principal e os artistas vão conversar sobre diversos aspectos que vão desde a carreira até vivências pessoais, passando por assuntos como sexualidade, resistência, maternidade e paternidade, entre outros.

Logo na estreia, Fátima recebe Ludmilla e Lulu Santos. Entre os convidados ao logo da temporada estão: Cauã Reymond, Fábio Assunção, Felipe Camargo, Ivete Sangalo, Jojo Todynho, Karol Conka, Kondzilla, Leandra Leal, Serginho Groismann, Taís Araújo e Tatá Werneck.

A apresentadora recomendou que todos prestem atenção no final dos episódios. “Eu sentia falta de conversas construtivas, com pessoas que tenham pontos em comum, na vida e na trajetória profissional. Quando tive essa ideia, imediatamente pensei na Fátima, por conta da sensibilidade e inteligência únicas. A química que se estabeleceu entre ela e os convidados foi absolutamente perfeita”, concordou Carlos Jardim, idealizador e Diretor Geral e Roteirista Final do programa.

Assim Como a Gente tem direção artística de Fellipe Ayala, sob o comando de Raoni Carneiro e com o auxílio de Luciana Biazzi. A produção é de Taluana Grieco e Leilanie Silva e o roteiro de Fabrício Marta. O programa vai ao ar no GNT e no Globoplay, às sextas-feiras, às 21h30.

Como será o novo programa de Fátima Bernardes? Ela revela as primeiras imagens

Assim, em um post nas redes sociais, a comunicadora comemorou a data de estreia e deu novos spoilers da atração. No vídeo, Fátima mostrou o cenário, que é um tablado com poltronas e conta com plateia, e também falou sobre a sua expectativa para o novo desafio profissional.

"A sensação de chegar no GNT é a sensação de chegar em uma casa nova. Estou muito animada e desafiada, exatamente como eu gosto. Acho que é tão importante a gente conseguir conversar, mesmo com pessoas diferentes de nós e tentarmos encontrar alguma conexão”.