Tiago Leifert surpreende o público ao aparecer no Globo Esporte: "Nostalgia"

Tiago Leifert (42) surpreendeu os telespectadores ao reaparecer no Globo Esporte SP nesta segunda-feira, 14, programa que comandou entre 2009 e 2015, e ficou conhecido por revolucionar o formato da atração.

O jornalista está de volta a emissora carioca, contudo, não para apresentar o programa esportivo, e sim para narrar jogos da Copa do Mundo do Catar no Globoplay, que começa no próximo domingo, 21.

Durante a atração, Leifert interagiu com Felipe Andreoli (42), o atual apresentador do programa, e falou sobre seu time do coração, o São Paulo. Na época em que comandava o GE, ele não podia revelar para quem torcia. "Eu revelei a minha identidade secreta, eu sou são paulino, como vocês sabem", falou ele ao comentar sobre a equipe de Rogério Ceni ter ficado fora da Libertadores 2023.

Durante a Copa do Mundo, Leifert um programa com comentários, resumos e transmissões dos jogos que acontecerem às 16h. Na atração, ele estará acompanhado do treinador Luiz Carlos Cirne, conhecido como Lisca; a árbitra Fernanda Colombo, e o analista de desempenho Thomaz Freitas. "Tem um monte de coisas que a gente vai fazer. Vamos fazer um resumo do que aconteceu no dia, e depois tem o jogo, vamos acompanhar juntos, e eu vou narrar para vocês", revelou o apresentador.

Por fim, o ex-comante do BBB explicou que não fará uma narração tão série quanto a de Galvão Bueno. "Vai ser uma narração mais conversada, descontraída, com mais entrada dos comentaristas. Quando a bola estiver perto da área, vou narrar o gol para vocês, fiquem tranquilos! Mas não é uma 'piração', é uma narração mais conversada", explicou.

No Twitter, os internautas reagiram a 'volta' de Leifert ao programa esporte. "Do nada o Tiago leifert no Globo Esporte. Fui transportada para 2010", disse uma seguidora. "A nostalgia boa de ver Tiago Leifert no Globo Esporte", escreveu outro. "@globoesporteSP que surpresa adorável! Tiago Leifert... Que saudade de você no Globo Esporte e na Globo!", falou uma fã. "Que delicia ver o Tiago Leifert novamente no Globo Esporte", comentou mais uma.

Confira a reação do público com o 'retorno' de Tiago Leifert ao Globo Esporte:

DO NADA o Tiago leifert no globo esporte



Fui transportada para 2010 — 𝐿𝑢 🇾🇪 (@lubzmartiins) November 14, 2022

A nostalgia boa de ver Tiago Leifert no Globo Esporte 😂 — Luiz Felipe Longo (@longo_lf) November 14, 2022

Que delicia ver o Tiago Leifert novamente no Globo Esporte 🥰 #globoesporte#globoesportesp#CopadoMundo — Livia Pimentel 🎓🍍 (@li_pimentel) November 14, 2022

