Tiago Leifert comemora vitória em processo contra Leo Dias: "Não é mais réu primário"

Tiago Leifert comemora vitória em ação que moveu em 2020; ele foi condenado inclusive criminalmente

O apresentador Tiago Leifert surpreendeu os seguidores ao revelar que ganhou o processo que movia contra o jornalista Leo Dias. Ele não apenas ganhou uma indenização como o profissional também foi condenado criminalmente pelo episódio.

"Ele perdeu feio. Eu não fico na rede social falando, acho cafona ficar falando que vai processar", declarou ele durante participação no programa Pânico, exibido pela Jovem Pan. Ao vivo, ele ainda explicou que deu a oportunidade para que ele mudasse sua postura.

Ele explicou que primeiro pediu uma retratação. "Ali a gente teve um impasse, ele fez uma matéria que ficou provada pela Justiça que era mentirosa e ele teve todas as oportunidades de apagar e ele não o fez.Eu processei, ele recorreu e perdeu todas", esclareceu.

Segundo Leifert, a Justiça também deu uma pena alternativa para Leo Dias. "E ele foi responsabilizado criminalmente pelo que ele fez. Ele vai cumprir pena agora, não vai para a cadeia, será uma pena alternativa, mas ele não é mais réu primário" , afirmou.

A matéria "Homem forte do CONAR, que atacou Gusttavo Lima, é pai de Tiago Leifert" foi publicada em 2020 e gerou muita repercussão nas redes sociais. A matéria insinuava que o pai do artista, o executivo Gilberto Leifert, teria atuado para que o sertanejo fosse investigado pelo órgão de fiscalização do setor publicitário. A informação era falsa.

Segundo detalhes da decisão judicial, Leo Dias terá que cumprir 67 dias de serviços comunitários e ainda precisa pagar uma multa que foi estipulada em R$ 40 mil.

