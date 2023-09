Leo Dias choca colegas ao anunciar casamento às pressas: "Essa semana"

Leo Dias choca colegas ao anunciar casamento às pressas; ele vai deixar o time dos solteiros

O jornalista Leo Dias anunciou nesta quarta-feira (13) que vai se casar. Durante o Fofocalizando, programa que ele comanda no SBT, o famoso pegou os colegas de surpresa com a informação revelada ao vivo.

"Tá todo bom, tudo nos conformes", disse ele logo no início da atração. Foi então que o diretor soprou a história nos ouvidos dos colegas. Chris Flores foi ao delírio e pediu mais informações para o profissional que se mostrou constrangido com a exposição. "Que história é essa? Pelo amor de Deus", declarou ela.

Leo Dias então confirmou a notícia e disse que a união vai acontecer ainda nesta semana. "Vou casar e é essa semana. É pra regularizar as coisas, já que estamos morando juntos", avisou ele que ainda deu detalhes da cerimônia. "Eu vou me casar aqui em São Paulo. Facilita a vida dele. Se vai durar uma semana, dois meses… não sei", disse.

Nas redes sociais, fãs ficaram perplexos com a revelação. Até o momento, não se sabe a identidade do noivo que vai oficializar a união com o jornalista do SBT. Veja abaixo o vídeo com a revelação:

JADE PICON MAL-EDUCADA?

O jornalista Leo Dias ficou alterado e detonou Jade Picon no Fofocalizando exibido nesta sexta-feira, 8. É que ela apareceu em um festival de música neste feriado, mas se recusou a conversar com a imprensa. A postura dividiu opiniões.

O colunista disse que ela deveria ser ignorada. "Tem um ditado muito bom: eu só vou agradar quem me agrada. Quem me ignora, eu dou um basta. A culpa é de vocês.O que me interessa a vida da Jade Picon? Eu faria outra matéria, agora focar em quem trata mal a gente? Vamos ter um pouco de autoestima", declarou.