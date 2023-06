Thais Fersoza surge na TV para falar do amor por Michel Teló: 'Venceu'

Thais Fersoza surpreende Michel Teló com homenagem antes do Dia dos Namorados durante o programa Encontro

A atriz Thais Fersoza pegou o marido, o cantor Michel Teló, de surpresa ao prestar uma homenagem para ele durante o programa Encontro, da Globo. Durante uma apresentação dele na atração, ela surgiu no telão para falar sobre o amor deles antes do Dia dos Namorados.

"Aproveitar o Dia dos Namorados chegando para dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro, o quanto sou muito feliz e muito honrada de poder viver cada momento com você. Desde 2012, a gente sempre quis muito estar junto, sempre se dedicou muito um ao outro, sempre batalhamos pelo nosso relacionamento, nossa história. Nosso amor venceu e continua vencendo. Tô aqui para dizer que, mais uma vezes, nós estamos juntos", disse ela.

Então, Teló relembrou como eles se conheceram. Ele contou que os dois se viram pela primeira vez pessoalmente em um camarote durante o carnaval no Rio de Janeiro e sentiram algo especial. "Eu estava fazendo o show no interior de SP. Terminei o show 1 hora da manhã e peguei o voo para o Rio. Cheguei no camarote 3 horas da manhã. Eu não queria ir porque eu estava muito cansado, tinha show no outro dia. Acabei indo e acabou dando certo da gente se encontrar", disse ele.

Michel Teló faz homenagem para a esposa, Thais Fersoza

No dia do aniversário de Thais Fersoza, o cantor Michel Teló fez um post especial para celebrar o aniversário da esposa. Ele mostrou um vídeo com momento dos dois com os filhos, Melinda e Teodoro.

"Hoje o dia dia é dela!!!! O meu amor sem fim! Sabe isso que vc desejou no fundo da sua alma? Eu te desejo infinitas vezes mais! Eu não consigo ser feliz sem você. Que a sua vida seja plena de todas as coisas boas desse mundo! Deus te abençoe e te proteja sempre!!!!! Tenho muito orgulho da mulher que você é! Que alegria celebrar mais um aniversário ao seu lado! Te amo infinito @tatafersoza. Felicidade, sabedoria e paz!!!!", afirmou ele.