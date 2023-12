Thais Fersoza celebra trajetória de Michel Teló no 'The Voice Brasil'

Com o fim do programa 'The Voice Brasil', Thais Fersoza, esposa de Michel Teló, celebra a trajetória do marido como jurado da competição

O programa The Voice Brasil, da Globo, chegou ao fim na última quinta-feira, 28, após 12 edições. E em celebração dessa trajetória tão linda, Thais Fersoza, esposa do cantor e jurado da competição Michel Teló, fez uma linda homenagem ao seu marido nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a atriz compartilhou uma foto com o seu amado nos bastidores do último episódio do programa. No clique, Michel surgiu com um terno super chique, com detalhes em dourado, e Thais apostou em um vestido de paetê com um grande decote.

Na legenda da publicação, a artista lembrou a trajetória do cantor na competição e celebrou as conquistas que teve ao longo dos anos. Ela até fez um paralelo com a vida pessoal do casal, que são pais de duas crianças. "Sempre ao seu lado!E cada vez mais feliz em acompanhar sua trajetória… desde a primeiros temporada que em que você participou do programa, quando descobrimos que estávamos grávidos da Melinda, como esquecer? E na segunda temporada: grávidos do Teodoro!", iniciou.

Por fim, Thais ainda lembrou como Michel obteve grande sucesso com as vozes que orientou na atração e demonstrou seu apoio ao marido. "Foram 8 vitórias suas (7 do Voice e 1 do Kids) e muito orgulho da gente! Um técnico tão atento, dedicado, generoso… com uma sensibilidade incrível pra ver e sentir os talentos que estavam com você! Quanta admiração marido.. @micheltelo parabéns por tantas temporadas inesquecíveis e emocionante! Bora! Encerramos um ciclo lindo pra dar espaço pra próximos! E estarei sempre aqui te aplaudindo, torcendo e vibrando com você!" finalizou.

Nos comentários, seus seguidores celebraram a união do casal e se derreteram pelos cliques. "Casal lindo e especial", declarou um fã. "Casal modão", disparou outro, citando uma música de Teló. "Um dos mais lindos casais do meio artístico!", disse mais um.

Confira a publicação: