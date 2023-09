Sonia Abrão solta a mão de Bruno de Luca após novas revelações: "Me enganei"

Sonia Abrão solta a mão de Bruno de Luca e critica depoimento do apresentador à Justiça

A apresentadora Sonia Abrão questionou o comportamento de Bruno de Luca após o acidente de Kayky Brito, postura que surpreendeu os fãs. "Muito estranho”, classificou ela ao abrir o programa A Tarde é Sua nesta segunda-feira, 11.

Segundo ela, o comportamento pode classificar uma omissão de socorro, o que o levaria a ser indiciado pelo delegado que investiga o caso. "Parece uma fuga e, por isso, provavelmente, ele vai ser chamado pra um novo depoimento e pode responder por omissão de socorro", disse.

Com as novas revelações, a apresentadora disse que voltou atrás em sua posição. "Eu defendi, achei que ela estava em choque, depois do depoimento eu falei: não é possível que eu tenha me enganado tanto, mas acho que eu me enganei", declarou ela.

O programa exibiu o depoimento das testemunhas, que revelam que Bruno de Luca deixou o local. "É impressionante esse depoimento, levanta uma série de dúvidas. Dava pra entender que ele tivesse entrado em choque, não ter atravessado, porque às vezes não te dá coragem. Mas isso não impede de prestar socorro, passar a mão no celular, pedir ajuda...", disse ela.

Testemunhas dizem que ator sabia do acidente

Duas testemunhas do caso Kayky Brito fizeram novas revelações sobre o comportamento do ator Bruno de Luca após o acidente que deixou o amigo em estado grave. Elas desmentiram a versão que ele deu ao delegado que investiga o caso.

No depoimento realizado na última semana, ele alegou que não sabia quem era a pessoa que foi atropelada. As testemunhas falaram com o Balanço Geral, programa da Record TV.

"A gente estava sentada, aí vimos a primeira parte que ele quase foi atropelado. Daí, uma conhecida da gente, que aparece no vídeo, atravessou pra comprar uma cerveja. Eles encostaram o carro do outro lado e atravessaram. Aí, ficaram lá conversando com ela", contou uma das testemunhas.