Série sobre a vida de Roberto Bolanõs, criador do Chaves, ganha primeiras imagens

Primeiras imagens oficiais de 'Sem querer, querendo!', série biográfica sobre a vida e obra de Roberto Bolanõs, foram divulgadas aos fãs

Em breve, os fãs de Roberto Gómez Bolanõs (1929-2014), criador de personagens icônicos como Chaves e Chapolin Colorado, poderão prestigiar a biosérie 'Sem querer, querendo!', baseada na vida e obra do artista mexicano.

As primeiras imagens da produção, realizada pela Max - antiga HBO, foram divulgadas na última quinta-feira, 29, através das redes oficiais da plataforma de streaming. O ator Pablo Cruz, de 40 anos, foi escolhido para interpretar Roberto Bolanõs na série biográfica.

Ele, inclusive, é conhecido no Brasil por ter participado do elenco de novelas da Televisa como 'Meu Pecado' e 'Querida Inimiga', transmitidas no país pelo SBT.

Em 'Sem querer, querendo!', o público poderá conhecer um pouco dos desafios enfrentados pelo criador dos inúmeros personagens que ultrapassaram as fronteiras da América Latina e seguem fazendo sucesso no mundo todo há mais de 40 anos.

Vale lembrar que o projeto da Max recebeu a canetada de um dos filhos de Bolanõs, Roberto Gómez Fernández. A série sobre a vida e obra do artista ainda não tem data de estreia divulgada.

Confira:

Cresceu ouvindo a frase "Sem querer, querendo"? 🤔 Então, tenho boas novas pra você! A nova série biográfica inspirada na vida de Roberto Gómez Bolaños já está em gravação e o ator Pablo Cruz dará vida ao protagonista. pic.twitter.com/ckqPnRSwrL — Max Brasil (@StreamMaxBR) February 29, 2024

Ator de Chaves revela que está com câncer

O ator Carlos Villagrán, que conquistou gerações ao interpretar o Quico na série Chaves, revelou em setembro de 2023 que está com câncer. Ele foi diagnosticado com um tumor na próstata e já realizou uma cirurgia para iniciar o tratamento. A notícia foi revelada pela revista People Espanhola, mas ele não quis dar mais detalhes de como será o seu tratamento.

"Acabei de fazer uma cirurgia na próstata. É a única operação que fiz, saí de lá e agradeci a Deus", disse ele à publicação. Na época, com a repercussão do assunto, ele deixou um recado nas redes sociais para tranquilizar os fãs.

"Queridos amigos, estou bem. Estou com saúde, estou trabalhando. Graças a Deus, tudo passou", declarou. Ainda na People, Villagrán contou que está criando coragem para fazer o seu testamento e deixar tudo certo para a sua família caso aconteça algo com ele. Confira!