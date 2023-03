Reynaldo Gianecchini relembra briga com atriz nos bastidores de novela: 'Grosseiro'

Reynaldo Gianecchini revela quando se estranhou com a atriz Claudia Abreu nos bastidores de uma gravação e confessa: 'Ficou chateada'

O ator Reynaldo Gianecchini (50) surpreendeu os fãs ao revelar que já teve uma briga com a atriz Claudia Abreu (52) nos bastidores das gravações de uma novela. Em participação no programa Altas Horas, da Globo, ele contou sobre o momento em que os dois se estranharam por causa de uma crise de riso, que atrasou a gravação.

A atriz contou que o amigo não estava de bom-humor e eles trocaram faíscas no set de gravação. "É que você estava de mau-humor, você estava cansado! O Giane é um amor, mas deixa ele cansado, ele fica ó, um mau-humor danado", disse ela. E ele completou: "A gente brigou. É isso, acho que tinha um cansaço e a gente não tinha muito tempo para as coisas. No meio da cena, rolou um jeito diferente de ver, não lembro o que foi exatamente".

Então, ele confessou que não estava em um bom dia. "Eu acho que fui quase grosseiro, ou falei alguma coisa meio no cansaço que você ficou chateada. Mas foi muito bonito também, acho que amizade tem isso. Depois a gente sentou e eu fiz questão de falar: ‘Nossa, o que aconteceu aqui?'", relembrou.

Reynaldo Gianecchini se afasta da TV para mergulhar em nova fase: "Curtindo experimentar"

Reynaldo Gianecchini tem mostrado toda a sua versatilidade ao emendar um projeto atrás do outro nos últimos anos. Entrando em uma nova fase de sua carreira, agora o artista estreia no teatro com a peça 'A Herança'.

De autoria do dramaturgo estadunidense Matthew López, a montagem aborda a temática LGBTQIA+ e fala sobre o surgimento do HIV/Aids. Em sua versão brasileira, a peça será dirigida por Zé Henrique e conta em seu elenco, além de Reynaldo Gianecchini, com Bruno Fagundes (33).

"A peça é sobre a comunidade LGBTQIA+ e ela fala de uma forma muito sensível sobre essa comunidade, acho super importante. E eu e o Bruno abraçamos [o trabalho] por mil razões, para tentar humanizar também", disse ele em entrevista à CARAS Brasil.