Regina Casé encanta ao se encontrar com Sophie Charlotte e Letícia Colin: “Bombástico”

A atriz Regina Casé compartilhou em suas redes sociais algumas fotos de um reencontro com as atrizes Sophie Charlotte e Letícia Colin

Nesta quinta-feira, 15, Regina Casé surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um reencontro com suas colegas da novela “Todas as Flores”, Sophie Charlotte e Letícia Colin.

A atriz surgiu sorridente ao lado das colegas com uma camisa social preta com gola branca. Sophie estava esbanjando beleza com uma camisa branca. E Letícia deu um show de estilo com um conjunto xadrez composto por terninho e calça.

“Que emoção esse reencontro! Ontem jantamos juntas... não a Zoé, a Maíra e a Vanessinha; e sim, três mulheres que fizeram um trabalho lindo juntas. Uma dando força para outra, crescendo, apoiando, abraçando, beijando”, comentou Regina legenda das fotos.

A ex-apresentadora do “Esquenta” ainda comentou sobre o encontro com as colegas: “Eu, Sophie Charlotte e Letícia Colin estávamos com tantas saudades que a cada momento uma dava uma choradinha contando um pouco das nossas vidas agora, filhos, casamentos, novos trabalhos... e foi incrível ver a força e a potência dessa nossa união”.

“Atravessamos a construção desse trabalho com momentos muito difíceis, outros lindíssimos e saímos dele muito mais próximas e ontem percebemos isso claramente”, ainda escreveu a intérprete da vilã Zoé.

Regina ainda comentou sobre o jantar com as duas estrelas da novela de João Emanuel Carneiro: “É... Esse nosso amor que é meio mãe com duas filhas, meio três amigas, três mães, atrizes, parcerias de trabalho, tudo misturado, eu acho que ele vai ficar pra sempre! Ontem senti que a gente não desgruda mais, né? Meninas, amo muito vocês! Quem, assim como a gente, estava com saudade dessas três juntas?”.

Nos comentários, Sophie se declarou para a amiga e se emocionou com o reencontro: "Nossa... que noite! Quanta coisa junta, no olhar e no afeto. Vocês são demais. Amo pra sempre".

Os seguidores adoraram as três fotos postadas e rasgaram elogios para o trio nos comentários da postagem! "Amadas", escreveu um seguidor. E outra fã ainda comentou: "Que amor, meu Deus! Meu trio florido segue vivíssimo". E outra admiradora ainda disse: "Trio maravilhoso! Obrigada pelo presente de ter vocês 3 juntas na telinha, trabalho incrível".

"Eu amo esse trio", ainda comentou um seguidor. Outro fã ainda comentou: "Reencontro bombástico! Parabéns pelo trabalho de vocês". E outra admiradora ainda comentou: "Eu amo esse trio".

