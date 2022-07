Regiane Alves relembra personagem marcante: "Uma honra"

A atriz Regiane Alves relembrou fotos de Dóris, sua personagem na novela 'Mulheres Apaixonadas'

Nesta quinta-feira, 28, Regiane Alves(43) aproveitou o dia de TBT para relembrar uma personagem muito importante em sua carreira, a Dóris, de Mulheres Apaixonadas (2003).

A atriz publicou em seu perfil no Instagram várias fotos da época, entre elas, a que sua personagem aparece apanhando do pai, Carlão (Marcos Caruso), por maltratar seus avós. A artista contou que a personagem passou a ser odiada pelo público, e ela nem podia sair na rua já que as pessoas queriam bater nela devido às coisas horríveis que Dóris falava para os avós.

"#tbt pra relembrar da Doris, uma das personagens mais marcantes da minha carreira… Quem não lembra da surra que a Doris levou?? E eu quase apanhei por causa dela várias vezes, nem podia sair na rua", recordou ela no começo da legenda.

Em seguida, Regiane ressaltou que a trama da TV Globo foi importante para a implantação do Estatuto do Idoso. "Mas foi uma personagem muito importante para a nossa sociedade, o Estatuto do Idoso foi aprovado logo após Mulheres Apaixonadas, uma conquista da dramaturgia e uma honra pra mim participar dessa história", celebrou.

Nos comentários, os internautas elogiaram a atuação da atriz na novela. "Talentosa demais", afirmou um seguidor. "Eu amo essa novela e odiava a Dóris", confessou outra. "Show de interpretação. Inesquecível", disse um fã.

Confira as fotos de Regiane Alves interpretando Dóris em Mulheres Apaixonadas:

