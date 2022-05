Paulo Vieira compartilha fotos de antes e depois com a namorada

Paula Vieira mostrou um antes e depois com a namorada Ilana , e rebateu críticas

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 20h08

Nesta quinta-feira, 18, Paulo Vieira (29) compartilhou algumas fotos de antes e depois com a namorada Ilana Sales.

Em seu Twitter, o ator brincou ao postar as fotos: "Acredite nos seus sonhos". A primeira foto mostrava o casal quando ainda era jovem, e a mais recente os dois apareciam com o look que compareceram ao casamento de Lula e Janja.

Paulo e Ilana saíram da festa do ex-presidente com vários docinhos que pegaram na festa que aconteceu na última quarta-feira.

Após postar as fotos, o comediante que apresentou o quadro "Big Terapia" no BBB 22 rebateu alguns comentários negativos sobre seu relacionamento.

"Toda vez que eu vejo alguns comentários maldosos desmerecendo nosso relacionamento, eu penso nessas fotos e sobre coma a gente tem uma parada sólida. Bicho, aqui não tem modinha não. Como eu digo sempre "Ilana acreditou no negócio, investiu, comprou na planta", e eu também né?", comentou o humorista.

