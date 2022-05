Paulo Vieira sai do casamento de Lula com caixa de doces

Pratinho de doces?! Paulo Vieira revela que levou para casa uma caixa repleta de docinhos do casamento de Lula e Janja: 'Não me julguem'

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 10h08

O humorista Paulo Vieira mostrou que é gente como a gente e também adora sair de uma festa com o seu 'pratinho de doces' para comer em casa. Porém, ele levou o momento para outro nível ao sair do casamento do ex-presidente Lula e Janja com uma caixa de docinhos.

Ele foi um dos convidados do casamento luxuoso que aconteceu na noite de quarta-feira, 18, em São Paulo, e mostrou que ganhou uma caixa de doces após fazer amizade com os garçons.

“Estamos saindo do casamento de Lula e Janja! Parabéns, Lula! Parabéns, Janja! E olha o que a gente está levando, uma caixa de doce! Essa caixa estava lotada, mas tinha muita imprensa lá na porta e a gente parou o carro e deu. Alimentamos a imprensa com doce. Isso aqui é amizade que a gente faz com o garçom e com a garçonete, né amor? Um contrabando que foi permitido aqui. Melhor festa do mundo! Estamos saindo feliz, completamente bêbados e com uma caixa de doces”, disse ele ao lado de sua namorada, Ilana Sales.

O casamento de Lula e Janja ainda contou com mais famosos entre os convidados, como Bela Gil, Gilberto Gil, Daniela Mercury e o ex-BBB Gil do Vigor. A celebração aconteceu em uma casa de festas em São Paulo.

Assista ao vídeo de Paulo Vieira com sua caixa de doces do casamento de Lula e Janja: