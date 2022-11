Paulo Lessa celebra representatividade e título de galã de novela

O ator Paulo Lessa, ítalo de ‘Cara e Coragem’, vive primeiro protagonista e celebra o título de galã de novela

CARAS digital Publicado em 17/11/2022, às 13h08

O ator Paulo Lessa (40) está fazendo sucesso, vivendo o personagem Ítalo, seu primeiro protagonista da carreira, na novela ‘Cara e Coragem’, exibida pela TV Globo no horário das 19 horas. Ao lado de um elenco de peso, que conta com Taís Araújo, Paolla Oliveira e Marcelo Serrado, Paulo se destacou e ganhou do público o título de galã da novela.

E de acordo com falas do artista em participação no podcast ‘Papo de Novela’, esse rótulo tem importância pessoal, profissional e até social, apesar do processo de aceitação da sua própria beleza ter sido demorado: “Eu não vou negar esse rótulo, não vejo nada de errado. Demorei tanto pra me aceitar como um cara bonito, para me descobrir como um cara bonito. Eu não me via como um padrão de beleza, porque os estereótipos reforçados eram outros. Imagina se na época que eu era adolescente o galã da novela era um cara negro de cabelo dread? Não era. E hoje estou podendo ser esse cara”, relatou Paulo.

O ator também disse acreditar que esse título seja uma maneira de saber que o seu trabalho está sendo aceito e bem visto pelos telespectadores: “Aceito de braços abertos e fico feliz da vida, porque de alguma forma é também um feedback bacana do teu trabalho, como elas te recebem em casa, e eu me divirto demais com isso. Recebo de braços abertos o rótulo de galã!”

Paulo Lessa reuniu a família e vibrou com primeiro papel de protagonista

Durante um ensaio para CARAS, no Rio, o ator reuniu a família e revelou que está vivendo um momento mágico na sua vida, que é marcado por dois acontecimentos: a chegada da sua filha Jade, de 1 ano, e pelo seu papel como protagonista na novela ‘Cara e Coragem’, o primeiro em sua carreira de 15 anos.

O ator também relatou que esse momento é um exemplo de representatividade: “A gente consegue sonhar com o que a gente consegue ver, se espelhar. Está sendo muito importante esse momento. Acho que muita gente me vê e pode sonhar a partir disso.”

O carioca também comentou sobre contracenar com Taís Araújo, vivendo seu par romântico: “Estou na luta há muito tempo. Eu já fiz figuração. Inclusive em Da Cor do Pecado, novela com a Taís Araújo. Hoje sou par romântico dela, protagonista em uma novela. Então, esse caminho mostra que é possível, que ao perseverar, acreditar, dá para chegar.”