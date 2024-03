Patrícia Poeta ganha destaque nos Jogos Olímpicos ao renovar contrato com a Globo

Na Globo há mais de 20 anos, a apresentadora Patrícia Poeta deve comandar transmissões das Olimpíadas durante o programa 'Encontro'

A jornalista e apresentadora Patrícia Poeta renovou seu contrato com a Globo até 2025, garantindo a presença do programa 'Encontro' na grade da emissora carioca. Ela está no comando da atração matutina desde a saída de Fátima Bernardes, em 2022.

Além disso, a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 deve ganhar grande destaque no 'Encontro', com transmissões ao vivo e possíveis participações de comentaristas do evento. As informações são do Portal LeoDias.

Na Globo há mais de 20 anos, Patrícia Poeta estreou na emissora no ano 2000. Ao longo de sua trajetória, a jornalista já foi titular do 'Fantástico' e integrou a bancada do 'Jornal Nacional'. Em 2015, ela migrou para o entretenimento e, desde então, segue atuando na área.

Recentemente, ela revelou ao vivo que foi vítima de um erro médico quando teve dengue. Durante o programa 'Encontro', Patrícia explicou que foi diagnosticada de maneira errada e chegou a passar 15 dias internada devido à doença.

Joaquim Lopes deixa a Globo após 14 anos de contrato

O ator e apresentador Joaquim Lopes usou as redes sociais nesta quarta-feira, 28, para compartilhar uma novidade a respeito de sua carreira profissional. Após 14 anos de contrato com a TV Globo, ele contou que está deixando a emissora carioca.

Através de seu Instagram oficial, o artista publicou uma foto segurando seu crachá e aproveitou o momento do anúncio para agradecer toda parceria e acolhimento que recebeu durante todo esse tempo em que permaneceu na empresa.

Joaquim iniciou a declaração revelando que, no início de sua carreira, ele havia feito uma lista de sonhos a serem realizados, sendo diversos deles dentro da TV Globo. "Assim que me formei no teatro com 21 anos de idade, fiz uma lista de sonhos dentro da profissão. Entre os itens estavam: - trabalhar na TV; - trabalhar na TV GLOBO; - fazer uma novela na TV GLOBO com um personagem fixo; - Fazer uma novela das 9 na TV GLOBO. Entre outros sonhos que iam além dos muros do antigo Projac", escreveu.

Ao longo de seu relato, Joaquim Lopes reforçou seu agradecimento a todos os anos em que trabalhou na emissora. Dentro da Globo, o ator já passou por grandes novelas de sucessos como 'Império' (2015), 'Orgulho e Paixão' (2018), 'Malhação: Toda Forma de Amar' (2021), além de ter apresentado o 'Vídeo Show’ de 2015 a 2019.

"Deixo aqui o meu MUITO OBRIGADO à @tvglobo por tudo que ela me proporcionou, mas principalmente a VOCÊS que estiveram do meu lado esse tempo todo, sendo testemunhas oculares de cadeira cativa dessa minha profissão que pra mim sempre foi e continuará sendo SAGRADA. Obrigado pelas celebrações, pelas críticas, pelas dicas e principalmente por me deixar entrar um pouquinho na casa de todos. BORA! Vamo que VOO!!!! Muita coisa pra acontecer esse ano e nos próximos vindouros. EVOÉ!", concluiu.